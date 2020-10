Rasede efter FCM-triumf: Forfærdeligt svineri

Slavia gik fra ekstase over et reddet straffespark til ærgrelse over videodommeren inden for få sekunder, da braget i Herning kulminerede

HERNING (Ekstra Bladet): Slavia Prag-lejren var chokerede efter det unødvendige kollaps i Champions League-braget mod FC Midtjylland.

Og chokket drejede sig især om kampens helt afgørende sekvens ti minutter før tid.

Først brændte FC Midtjylland straffespark, og tjekkerne nåede at sætte et farligt modangreb i gang, inden ulvene blev tilkendt et omspark.

Kampens italienske videodommere spottede, at Slavia-keeper Ondřej Kolář havde været for langt foran mållinjen, da Sory Kaba eksekverede, og så skulle sparket tages om.

Det udnyttede Alexander Scholz til at bringe FC Midtjylland på Champions League-kurs.

- Jeg kunne overhovedet ikke tro mine egne øjne, da dommeren vendte tilbage til straffesparket. Jeg er overbevist om, at jeg stod på linjen og ventede på sparket, før jeg reagerede, sagde Ondřej Kolář på pressemødet efter kampen.

Grusomt

- Det er forfærdeligt svineri, som dommerne var ude i her. Det vil tage lang tid at komme over det, sagde Slavia-målmanden og tjekkernes træner var helt på linje.

- Jeg har sandsynligvis aldrig oplevet noget værre, sagde Slavia-træner Jindřich Trpišovský.

- Jeg så optagelserne fra situationen, og bolden når op til Jan Kuchta i Midtjyllands straffesparksfelt og tre minutter senere skal det sparkes om.

I korridoren efter kampen viste dommeren mig med tommelfingre, hvor lidt det drejede sig om. Det er grusomt.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme overens med det, det er svært, skummede den tjekkiske træner.

