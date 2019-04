Raser efter CL-brag: De fatter jo ikke fodbold

- De fatter jo ikke fodbold.

Så klar er meldingen fra den tidligere topspiller Rio Ferdinand efter endnu en VAR-kendelse for hånd på bolden.

I tirsdagens Champions League-brag mellem Tottenham og Manchester City kom en situation under luppen, for her kastede hjemmeholdets Danny Rose sig ned for at blokere et skud.

Bolden ramte hans arm, men ingen spillere, tilskuere eller dommere gjorde mine til, at der skulle dømmes noget i situationen.

Men så kom VAR på banen.

Dommer Björn Kuipers løb til skærmen og besluttede sig hurtigt for et straffespark til City - som Sergio Agüero så brændte.

Kuipers brugte ikke lang tid ved skærmen. Foto: Ritzau Scanpix

Men de skulle aldrig have haft det straffespark, mener Rio Ferdinand, der langer hårdt ud efter folkene i VAR-rummet, der tilkaldte Kuipers for at se på situationen.

- Man skal have folk i boksen, der har spillet spillet.

- De skal forstå spillet, hvis de skal tage den slags valg. Det står lysende klart for mig: Der er ikke straffe, siger Ferdinand.

Rio Ferdinand er ansat som ekspert hos britiske BT Sport. Foto: Ritzau Scanpix

Liverpool slap

I første halvleg undgik Liverpool at få straffespark mod sig, da de var foran med 2-0 hjemme på Anfield.

Et indlæg blev skidt behandlet af keeper Alisson Becker, så bolden ramte Trent Alexander-Arnold på hånden. Dommer Mateu Lahoz fik besked fra VAR-rummet, men endte med ikke at tjekke det på skærmen.

Det var i øvrigt samme dommer, som på kontroversiel vis straffede Danmark under VM, da Yussuf Poulsen blev dømt for hånd på bolden i feltet i kampen mod Australien.

Liverpool slap formentlig nådigt endnu en gang, hvor VAR kunne have gjort en forskel. Mohamed Salah er blevet fanget i en grim tackling med strakt ben og knopperne forrest mod portugisernes Danilo Pereira, men heller ikke her gjorde man brug af et gennemkig.

Salah klarede frisag. Foto: Ritzau Scanpix

