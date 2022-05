Raser efter drama: - Det var skandaløst

Villarreal var tirsdag på vej mod en mirakuløs plads i Champions League-finalen, inden Unai Emerys mandskab kollapsede i anden halvleg af semifinalen mod Liverpool.

Og efter slutfløjtet var Villarreal-præsident Fernando Roig så ude med riven efter kampens hollandske dommer, Danny Makkelie. Roig var således rasende over, at Makkelie ikke dømte straffespark i første halvleg, da Giovani Lo Celso kolliderede med Alisson.

- Det var skandaløst. Han (Alisson, red.) nedlagde Lo Celso. Det var en afgørende beslutning fra dommeren, som var snedig, for fra første minut af kampen dømte han konsekvent til deres fordel, lød det således, ifølge Football Espana, fra Fernando Roig.

Giovano Lo Celso blev nedlagt af Alisson, der dog fik en bid af bolden samtidig. Foto: PAUL ELLIS/Ritzau Scanpix

Foto: PAUL ELLIS/Ritzau Scanpix

- Jeg ønsker ikke at bruge det som en undskyldning, for Liverpool er et fremragende hold, og vi kunne have tabt det første opgør med mere end 2-0. Men i dag var dommeren ikke på det rette niveau til en kamp som den her. Hans præstation havde en stor indflydelse på kampens resultat.

Liverpool er nu klar til Champions League-finalen, som spilles lørdag 28. maj i Paris. Her bliver modstanderen enten Manchester City eller Real Madrid.