Raser efter uhyggeligt kollaps: - Ulækkert!

- Ulækker og patetisk optræden fra Tottenhams lægestab.

Sådan lyder konklusionen fra en mand, der ved, hvad han taler om, efter at Tottenhams belgiske forsvarsspiller Jan Vertoghen tirsdag aften fik go til at løbe på banen efter et grimt sammenstød med holdkammeraten Toby Alderweireld i Champions League-semifinalen mod Ajax.

Den tidligere amerikanske landsholdsspiller Taylor Twellman, der i dag er ekspert på amerikanske EPSN, fik selv ødelagt en del af sin karriere på grund af en hovedskade, der ikke blev behandlet ordentligt. Siden da har han oprettet en fond, der støtter sportsrelaterede hovedskader og har selvsagt skarpe holdninger til emnet.

Vertonghen under NO CIRCUMSTANCES should have been allowed to come back onto the field.....DISGUSTING PATHETIC demonstration from @SpursOfficial medical staff! #UCL — Taylor Twellman (@TaylorTwellman) 30. april 2019

'Vertonghen skulle under ingen omstændigheder have fået lov til at komme tilbage på banen, skriver han.

Og det kan der være noget om.

Lægerne fik godt nok lappet en stor flænge på næsen sammen, så det ikke var til at se, at blodet flød få minutter inden.

Men kort efter at være blevet sendt i aktion igen måtte Vertonghen give op, og benene forsvandt nærmest under ham, inden han blev 'grebet' af manager Mauricio Pochettino og ført mod omklædningsrummet med stor støtte fra lægestaben.

Den uhyggelige episode sparker til diskussionen om hovedskader i fodboldverdenen, hvor aktørerne ofte kritiseres for ikke at tage konsekvenserne af hovedskader alvorligt nok.

I sidste ende er det den pågældende klubs læger, der har ansvaret for at vurdere, om det er forsvarligt at sende spilleren på banen, og ifølge Tottenhams manager blev reglerne fulgt til punkt og prikke, selvom Jan Vertonghen bestemt ikke så frisk ud, da han forlod banen.

- Jeg var ikke involveret. Det var lægens beslutning. Det er så vigtigt. Reglerne og protokollen er der, og vores lægestab fulgte protokollen.

- Beslutningen var lægernes. Dommeren bad om deres vurdering, og det næste øjeblik måtte vi tage Jan ud, fordi han ikke havde det godt, lød det fra Pochettino efter kampen.

Flere kritikere mener, at man bør benytte sig af en uvildig læge under kampene, så det ikke er op til klubbens egne ansatte at tage beslutningen om nægte en spiller at komme tilbage på banen. Som man blandt andet kender det fra amerikansk fodbold.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Den tidligere Premier League-spiller Dion Dublin kommenterede kampen mellem Tottenham og Ajax på BBC Radio 5. Han kaldte det risikabelt, at belgieren blev sendt på banen igen.

- Jeg havde så mange hjernerystelser i min karriere. Du er nødt til at tage det helt roligt og gøre præcist, hvad du bliver bedt om. Det var utroligt risikabelt for Jan Vertonghen, for hvis der havde været en duel i nærheden af ham, kunne det have været frygteligt, lød det fra den tidligere angriber, der dog godt kan se problematikken i at tvinge spillere til at blive ude.

- Hvis spilleren siger, han er ok, er det svært for lægerne at sige 'nej, du kan ikke gå tilbage på banen'.

Det burde Tottenhams læger dog nok have gjort tirsdag aften.

Ifølge britiske BT Sport gennemgik Jan Vertonghen tests i pausen og efter kampen, men der er endnu ikke nyt om hans tilstand.

Ajax vandt kampen med 1-0 og står med et fremragende udgangspunkt inden returopgøret i Amsterdam næste onsdag.

