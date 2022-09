Raser mod journalist: - Et pinligt spørgsmål

Jürgen Klopp raser mod journalist for spørgsmål om sikkerheden i Napoli

Liverpools manager Jürgen Klopp var under en presseseance alt andet end tilfreds med at blive spurgt til Liverpool-fansenes sikkerhed i Napoli, hvor holdet i aften skal spille på udebane

Et ualmindeligt skarpt budskab blev tirsdag eftermiddag delt på Liverpools sociale medier.

Skal du til Napoli for at se holdets udekamp, så bør du undgå byens centrum, hvor du kan blive ramt af tyveri, røveri eller overfald.

Og på et pressemøde onsdag aften fik et spørgsmål fra en journalist i forlængelse af det budskab Liverpools manager Jürgen Klopp op i det røde felt.

Journalisten spurgte Klopp, om Napoli var en sikker by for Liverpool-fans at besøge.

Det spørgsmål var Klopp alt andet end tilfreds med.

- Det er et pinligt spørgsmål fra dig, lød det fra manageren, inden han fortsatte:

- Du vil skabe overskrifter. Jeg forstår det virkelig ikke. Jeg lever ikke et normalt liv i Napoli. Jeg er beskyttet her, jeg tager til hotellet, og nu spørger du mig, hvad jeg synes om Napoli.

Jugen Klopp kunne ikke skjule sin frustration på pressemødet. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Spis og drik på hotellet

Liverpool har på det kraftigste frarådet, at man bærer holdets farver, når man sætter kurs mod Estadio Diego Armando Maradona, hvor opgøret klokken 21 sættes i gang.

De har ligeledes anbefalet, at man varmer op til kampen på det hotel, man har indlogeret sig på, i stedet for at gå ud i byen.

Det store fokus på sikkerhed for fans kommer på bagkant af Liverpools Champions League-finale mod Real Madrid i maj.

Her blev kampen udskudt med over en halv time, fordi fans uden billetter forsøgte at tvinge sig adgang til Stade de France i Paris, hvor finalen blev spillet.

Det skabte kaotiske scener, der tvang fransk politi til at bruge tåregas.