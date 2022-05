Raser over minister

I forbindelse med Champions League-finalen var der kaos og ballade ude foran Stade de France.

I dagene efter balladen har ingen lyst til at tage ansvar for de triste scener. Der bliver i stedet kastet med mudder fra flere lejre.

Den franske sportsminister Amelie Oudea-Castera retter kritik mod Liverpool-fans.

- Først og fremmest skete der det, at der mødte massevis af britiske tilhængere af Liverpool op uden billetter eller med falske billetter.

Angrebet har fået Liverpools bestyrelsesformand, Tom Werner, til at lange ud efter ministeren. Det gør han i et direkte brev til ministeren, som mediet Liverpool Echo bringer.

Her lyder det blandt andet:

'Jeg har modtaget utallige e-mails fra Liverpool-tilhængere, der var skræmt til døde og udsat for politichikane, peberspray og tåregas. Desuden var situationen ikke bedre til sidst på ​​aftenen end i begyndelsen, da mange fans blev røvet og angrebet af bander.'

Werner mener også, at fansene blev behandlet som kvæg, da de stod i kø i mere end to timer foran stadionet.

Formanden påpeger, at ministeren kommer med ubekræftede påstande.

'Dine kommentarer var uansvarlige, uprofessionelle og fuldstændig respektløse over for de tusindvis af fans, der blev skadet fysisk og følelsesmæssigt.'

Finalen mellem Liverpool og Real Madrid blev udsat i 36 minutter på grund af kaosset foran stadionet.

Viaplay viste kampen. Efterfølgende har kommentator Niels Christian Frederiksen fortalt Ekstra Bladet, hvordan han oplevede alt det ude foran stadion, og at fans prøvede at stjæle hans adgangsbillet til kampen, hvilket han aldrig har prøvet før. Læs mere her.

