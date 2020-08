Real-brølere hjalp City

Real Madrid var i gavehumør, da den spanske storklub fredag var på besøg hos Manchester City i den forsinkende returkamp i Champions League-ottendedelsfinalen.

Madrilenerne var bagud 1-2 efter den første kamp, men endte med igen at tabe med samme cifre til Josep Guardiola og co. efter et par store fejl i forsvaret.

Det sender City videre med en samlet sejr på 4-2.

I kvartfinalen, der ligesom alle de resterende kampe i Champions League afvikles ved et Final 8-stævne i Lissabon, venter der en smule overraskende fransk modstand. Lyon gik fredag videre ved at sende Juventus ud.

Lyon går videre på reglen om udebanemål, efter at have vundet 1-0 hjemme før coronapausen og tabt 1-2 i Torino fredag.

Semifinalebilletten uddeles allerede efter den første - og eneste - kamp mellem Manchester City og Lyon.

Real Madrid var fredag uden anfører og forsvarskrumtap Sergio Ramos, der var ude med karantæne.

Spanierne kunne godt have brugt ham, for der var rod i Real-forsvaret i kampens indledning. En veloplagt City-offensiv pressede gæsterne, og der var ikke engang gået ti minutter, før der stod 1-0.

Raphaël Varane løb rundt med bolden nær egen baglinje, da Gabriel Jesus lagde pres på franskmanden. Brasilianeren fik fravristet Varane bolden og sendte den hen til Raheem Sterling, som nemt scorede.

Lidt efter var Sterling igen tæt på at nette, men derefter kom Real Madrid langsomt bedre med. Efter en lille halv time blev der udlignet, da Karim Benzema steg til vejrs og headede et indlæg fra Rodrygo i kassen.

Bolden befandt sig mest i banens ender i resten af første halvleg, men mål kom der ikke flere af.

Anden halvleg startede som første med et højt City-pres og englænderne i kontrol. Rigtig farligt blev det dog ikke foran Real-målet.

Mønsteret fra første halvleg gentog sig igen, da Real så småt begyndte at bide fra sig efter 20 minutter.

Et enkelt Real-mål ville betyde forlænget spilletid, men det blev i stedet til en ny Manchester City-føring.

Som om der ikke allerede havde været nok gentagelser af første halvleg, så var det igen en brøler af Raphaël Varane, der førte til målet.

Den franske stopper headede bolden tilbage til Thibaut Courtois, men den nåede aldrig frem til den belgiske keeper. Gabriel Jesus opsnappede bolden, prikkede den forbi Courtois og sendte for alvor City på kvartfinalekurs.

Nu var Zinedine Zidanes tropper tvunget til at score to gange. Men for at gøre det, skal man som bekendt have fat i bolden, og det havde Real Madrid meget svært ved i slutfasen.

City styrede spillet og kørte sikkert sejren i hus.

Se også: Ronaldo og co. sendt ud

Se også: Barcelona-fiasko dyr for FC Midtjylland