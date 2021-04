Real-bus angrebet af Liverpool-fans

Vejen til succes er brolagt med... sten.

Det var i hvert fald, hvad der blev kastet efter Real Madrid-spillerne, da de onsdag i deres bus kørte mod Anfield og aftenens Champions League-kamp mod Liverpool

Liverpool-fanss havde nemlig taget opstilling langs ruten mod stadion for at byde dem 'velkommen'. Det kan du se i denne (desværre lidt dårlige) video, hvor fansene også får sendt et par hilsner med på vejen til Real-stjernerne.

Man kan se stenene, der bliver kastet mod bussen, og selv om man ikke kan se det i dette klip, så ramte en af dem plet og smadrede et vindue. Det kan du se herunder:

I Dortmund var der også gang i chikaneriet, da lokale fans i nattens mulm og mørke havde forberedt noget af en overraskelse til Manchester City-spillerne. Det kan du læse mere om her.

Om stenkastet og den smadrede rude er nok til at ryste de gennemrutinerede Real Madrid-spillere er en anden sag - men noget er der brug for i Liverpool-lejren.

For den første kamp i Madrid endte 3-1 til den spanske kongeklub, så der venter Jürgen Klopps tropper noget af en opgave, når hollandske Björn Kuipers fløjter kampen i gang kl. 21.

Du kan naturligvis følge den kamp live her på Ekstra Bladet.