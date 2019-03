Real-chefen får monster-klø: Nægter at stoppe

Det var en tydeligt skuffet Real Madrid-træner, der tirsdag aften mødte pressen efter et 1-4-nederlag til Ajax og dermed farvel og tak til Champions League.

Santiago Solari lagde dog vægt på, at spillerne skulle huskes for deres flotte præstationer i den prestigefulde turnering.

- Disse spillere var europæiske mestre tre år i træk. Nu er de blevet slået ud, og det er et meget trist øjeblik. Det viser, hvor svært det er at vinde Champions League, siger den argentinske træner.

- Vi er kede af det og føler, at vores store indsat var forgæves.

Se også: Chok-exit sætter dybe spor: - Har aldrig haft sådan en følelse af ubehag

Den tidligere Madrid-spiller Solari blev træner for den spanske storklub i oktober, da Julen Lopetegui blev fyret. Argentineren er på tynd is efter fire nederlag på hjemmebane i træk.

Han afviser dog alle forlydender om at trække sig.

- Jeg er ikke kommet for at give op. Jeg overvejer slet ikke noget i den dur, siger han.

'I morgen er der træning'

- Jeg kan ikke evaluere mit arbejde. Vi er forpligtet til at opføre os professionelt, og i morgen er der træning.

Ajax sendte de forsvarende mestre ud med en samlet sejr på 5-3, efter at det tirsdag aften blev til en hollandsk 4-1-triumf på Santiago Bernabeu i Madrid.

Nederlaget til Ajax var kulminationen på syv forfærdelige dage for Madrid, der blev indledt med et pokalexit efter et 0-3-nederlag hjemme til Barcelona onsdag i sidste uge, mens Barcelona også vandt lørdagens ligakamp i Madrid med 1-0.

Mens Real Madrid altså ikke kan vinde Champions League for fjerde år i træk, kan holdet i teorien stadig nå at vinde det spanske mesterskab. Real Madrid er dog 12 point efter Barcelona inden de 12 sidste spillerunder.

Se også: Det rene vanvid: Schöne-show bag kæmpe sensation

Se også: Intet mirakel i Dortmund: Eriksen i CL-jubel