Real Madrid-fans slagter superstjerne

De seneste syv dage har været et sandt mareridt for fans af det spanske storhold Real Madrid. Ikke nok med at Real Madrid er røget ud af pokalturneringen og kommet gevaldigt bagud i mesterskabskampen efter nederlag til ærkerivalerne fra Barcelona, så blev kongeklubben i går også sendt ud af Champions League på ydmygende vis.

Det pinlige hjemmebanenederlag til Ajax gjorde ondt på de to Real Madrids fans, der dagen derpå gæstede Ekstra Bladets tv-studie.

- Jeg synes ikke, at det var det Real Madrid, man kender fra de tidligere sæsoner. Jeg synes, at det var meget skuffende, og jeg må indrømme, at man havde en lille tro på det, fordi man er vant til de her magiske momenter, fortæller Real Madrid-fanen Frederik Lorentzen og uddyber:

- Dels var vi lidt uheldige, men i bund og grund er det mange dårlige beslutninger, og jeg synes simpelthen ikke, at spillerne ville det nok, de kæmpede slet ikke for hinanden.

Ud med Solari

Både Frederik Lorentzen og Samir Monti er enige om, at Solaris fremtid i den spanske hovedstad ser usikker ud.

- Hvis det var op til mig selv, så havde jeg beholdt Lopetegui, for det er den samme situation, Solari er endt i nu. Han har tabt tre turneringer på syv dage. Det er lidt svært at se, at han har en fremtid i Madrid-truppen, lyder det fra Samir Monti.

Mindre enige er de dog om, hvem der skal tage over efter Solari. Samir Monti ser gerne italieneren Carlo Ancelotti komme retur, mens Frederik ikke synes, at den naturlige afløser, hvis Real Madrid skulle vælge at tage afsked med Solari nu, er ledig på markedet.

- Jeg synes også, at tiderne har ændret sig. Førhen var det bare en ny træner hver sæson, hvis det gik dårligt. Jeg synes bare, det har udviklet sig i en retning af, at de bedste hold er blevet så gode, at det kun er de allerbedste, der kan tage over der, siger Frederik Lorentzen og fortsætter:

- Der må man jo desværre sige, at Zidane lavede en genistreg, da han godt kunne se, hvor det bar hen af, at det kun kunne floppe i denne sæson.



Mangel på ledere i truppen

På flere områder synes Frederik og Samir at truppen over de seneste sæsoner er blevet svækket. De savner en Ronaldo, der kan afgøre en kamp som i går, men man mangler også bredde og ledere.

- Vi har fået mindre bredde i truppen, og dem, der så skulle tage over, Bale og Benzema, de har ikke været rustet godt nok til opgaven, fortæller Frederik Lorentzen.

Særligt Gareth Bale har skuffet Real Madrid-fansene på det seneste, og det er ingen undtagelse hos Frederik Lorentzen og Samir Monti.

- Jeg var selv på Bernabéu i onsdags, da de røg ud til Barcelona, og han starter på bænken kommer ind efter en times tid, og han kommer ind og bringer ingenting. Han har et håbløst skud på mål, og ellers lunter han lidt rundt, lyder kritikken fra Frederik Lorentzen.

- Jeg føler på mange måder, at Bales tid er ved at være ovre, konstaterer han.

I videoen øverst i artiklen kan du høre, hvordan livet som Real Madrid-fan er dagen efter et af de pinligste europæiske nederlag i klubbens historie.