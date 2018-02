Real Madrid-stjernens dumhed koster dyrt

De forsvarende mestre fra Real Madrid kommer til at mangle en vigtig spiller, når de tager hul på 1/8-finalerne i Champions League-turneringen, hvor de står over for Paris Saint-Germain.

UEFA har besluttet at opretholde karantænen på to spilledage, som de tildelte Dani Carvajal, efter han bevidst gik efter et gult kort - og fik det - i den næstsidste gruppekamp mod APOEL.

- Den indgivne appel fra Real Madrid er blevet afvist, og UEFA's disciplinærkommités beslutning 7. december står ved magt, skriver UEFA i en pressemeddelelse og uddyber.

- I og med at Carvajal ikke deltog i kampen mod Borussia Dortmund 6. december 2017, mangler spilleren stadig at afsone en karantæne-dag i Champions League, som han ellers ville være spilleberettiget til.

Karantænen blev allerede udstedt i december, men Real Madrid valgte at appellere afgørelsen. Nu har UEFA's disciplinære udvalg haft tid til at gennemgå episoden igen uden at blive overbevist om, at de tog fejl.

Carvajal fik det gule kort i det 90. minut for at trække tiden i en kamp, hvor det spanske mandskab førte 6-0.

Under normale omstændigheder ville advarslen koste den spanske forsvarsspiller en kamps karantæne, hvilket havde holdt ham ude i den sidste kamp i gruppespillet, da det var hans tredje i turneringen.

Dermed kunne han spille mod Paris Saint-Germain uden at skulle frygte en karantæne i det omvendte opgør. Men fordi han gik bevidst efter at få det gule kort, har UEFA valgt at tildele ham to spilledages karantæne.

