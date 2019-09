Real Madrid ydmyget af sprudlende PSG

Ángel Di María blev den store helt for Paris Saint-Germain, da argentineren scorede begge mål i 3-0-sejren over Real Madrid

En veloplagt Ángel Di María levede onsdag aften op til sit fornavn, da han med to scoringer var Paris Saint-Germains frelsende engel - og Real Madrids dødsengel, da de to klubber tørnede sammen i Champions League.

Argentineren var i 3-0-sejren dermed en af dem, der tog ansvaret på sig i fraværet af karantæneramte Neymar og skadede Edinson Cavani og Kylian Mbappé.

De tre manglende stjerner kunne ikke rigtig mærkes hos pariserne, der gik uimponeret til et lettere mat Real Madrid-hold fra første fløjt.

Det gav bonus allerede efter 13 minutter.

Her demonstrerede Juan Bernat og Mauro Icardi i venstre side fint bandespil, der sluttede med en førstegangsaflevering ind til Di María, som kunne omsætte kampens første chance til scoring.

Men argentineren var slet ikke færdig med at finde netmaskerne mod sine tidligere holdkammerater.

For lige efter en halv times spil blev han spillet fri af Idrissa Gueye og udplacerede fra distancen Thibaut Courtois i Real-målet.

Ren lykke på Parc des Princes - og tilskuerne fik meget mere action i minutterne efter.

Her lobbede Gareth Bale nemlig elegant bolden over Keylor Navas i PSG-målet, men VAR afslørede, at waliseren havde ramt sin egen arm, da han tog bolden med sig, og målet blev underkendt.

2-0 var altså resultatet efter en hæsblæsende halvleg, hvor Real Madrid efter flere nærgående forsøg fra Gareth Bale på ingen måde var dømt ude.

Det sørgede de spanske stjerner dog selv for at gøre i anden halvleg, hvor de efter en lovende start overlod initiativet til hjemmeholdet.

Det kunne have resulteret i et hattrick til Ángel Di María, der efter en times spil slap fri i venstre side, hvor han forsøgte at lobbe bolden over Courtois. Men den gik lige over overliggeren.

Han er dog rigeligt tilgivet, for i tillægstiden kunne Thomas Meunier banke sejren fast med syvtommersøm, da han på en kontra scorede til 3-0.

Storsejren sender PSG op på førstepladsen i Gruppe A, efter at gruppens anden kamp mellem Club Brugge og Galatasaray endte 0-0.

