Real Madrids kæmpe-comeback sendte PSG ud

Real Madrid har meget at takke Karim Benzema for. Eksempelvis billetten til kvartfinalen i denne sæsons Champions League-turnering.

For da det så allermørkest ud for den spanske kongeklub trådte den 34-årige franskmand i karakter og vendte med et hattrick et samlet 0-2-nederlag til en 3-2-sejr, da Real Madrid onsdag aften slog Paris Saint-Germain 3-1 på Estadio Santiago Bernabéu.

Madrilenerne var nede 1-0 efter det første opgør på Parc des Princes, og det så bestemt ikke godt ud for Los Blancos i kampens første time, hvor PSG-offensiven med Lionel Messi, Neymar og Kylian Mbappé havde dem nede i sækken.

Mbappé faktisk med tre scoringer, men to af dem blev korrekt underkendt for offside.

Et godkendt mål var dog alt rigeligt til at sende PSG videre - men så begyndte Benzemas onemanshow.

Det blev sat i gang af PSG-keeper Gianluigi Donnarumma, der presset af Benzema fejlede eklatant og sendte bolden ind foran eget mål. Her opfangede Vinícious den og spillede Benzema helt blank, så franskmanden let kunne udligne.

Så fik Real Madrid blod på tanden, og efter en bovlam time var de her, der og alle vegne.

Og det gav pote.

Et kvarter før tid kom først det mål, der tvang kampen ud i forlænget spilletid. Stikningen fra Luca Modric var millimeter-præcis, og franskmandens afslutning klinisk.

2-1 - men Real Madid og i særdeleshed Benzema var ikke færdige. For kort efter slog han til igen - denne gang spillet fri ved en fejl af PSG-kaptajn Marquinhos.

En kæmpe lussing til Paris Saint-Germain, der ikke kendte sin besøgelsestid og ikke udnyttede det klare spilovertag i kampens start.

I aftenens anden 1/8-finale var al spændingen på forhånd pillet ud af kampen efter Manchester Citys 5-0-udradering af Sporting CP i første opgør.

Det billede blev der ikke ændret på til returkampen på City of Manchester Stadium, hvor de engelske mestre stille og roligt kørte en 0-0 hjem.