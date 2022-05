Real Madrids præsident: I dag er Mbappé glemt

Tilhængere af Real Madrid skal ikke bruge tid på at ærgre sig over, at det ikke lykkedes at hente den franske stjerneangriber Kylian Mbappé til næste sæson.

Real Madrids præsident, Florentino Pérez, siger efter sejren på 1-0 over Liverpool i lørdagens Champions League-finale, at klubbens mislykkede forsøg på at købe Mbappé nu er fortid.

Mbappé valgte at blive hos Paris Saint-Germain, selv om han havde antydet et muligt skifte til den spanske storklub.

- Real Madrid vil altid fortsætte arbejdet med at have de bedste spillere, men i dag er Mbappé allerede glemt. Real Madrid har haft en perfekt sæson, siger Pérez ifølge den spanske sportsavis Marca.

Real Madrids præsident, Florentino Pérez, kalder Thibaut Courtois for verdens bedste målmand efter den 30-årige belgiers mange redninger i Champions League-finalen mod Liverpool. Her omfavner de to hinanden efter sejren på 1-0. Foto: Molly Darlington/Reuters

Lørdagens finale blev afgjort på en scoring af den 21-årige Vinicius, og det lover ifølge Marca godt for holdets fremtid - selv om Mbappé ikke indgår i truppen.

- Jeg er rolig og lykkelig. Vi har i hele sæsonen alle arbejdet hårdt for at opnå den position, som vi er i, siger Pérez.

Real Madrid sikrede sig også mesterskabet i indeværende sæson ud over den 14. titel som Europas bedste klubhold.

- Vi har haft en god sæson. Vi har spillet mod alle de bedste hold, og vi har besejret det ene efter det andet, siger præsidenten, der betegner Champions League-sejren som 'velfortjent'.

- Det er et resultat skabt af spillerne, træneren og tilhængerne. Disse spillere er blevet hjulpet af tilhængerne, siger han.

Real Madrid var i Champions League-turneringen på hælene mod Paris Saint-Germain, Chelsea og Manchester City, men alle tre gange endte det alligevel med en samlet sejr til spanierne.

Florentino Pérez fremhæver målmand Thibaut Courtois' præstation i finalen. Belgieren afværgede blandt andet forsøg fra Liverpools normalt skarpe angribere Mohamed Salah og Sadio Mane.

- Han har haft en spektakulær sæson. Han er verdens bedste målmand, siger klubpræsidenten.