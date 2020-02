Real-stjerne chokerer: - De dømmer imod os med vilje

Se professionel top-boksning på lørdag. Køb adgang her

Onsdag aften gik Real Madrid fra at være i en fordelagtig situation mod Manchester City med en 1-0-føring, da der manglede 12 minutter, men med to engelske scoringer og et rødt kort til Sergio Ramos fik vendt det hele på hovedet.

Efter kampen pegede Real Madrids Vinicius Jr. på, at dommerne behandler den spanske hovedstadsklub uretfærdigt. Det fortalte han efter kampen til Reuters.

- Gabriel Jesus lavede frispark ved det første mål, og det ved alle. Vi har VAR, men dommeren ville ikke gå ud og se på situationen. Jeg kunne se fra sidelinjen, at den var tydelig, siger offensivspilleren.

Artiklen fortsætter under billedet...

Dommer Daniele Orsato giver Real Madrids Sergio Ramos det røde kort. Foto: Javier Soriano / Ritzau Scanpix.

I det hele taget har han det sådan, at det er noget, dommerne gør af en særlig grund.

- Dommerne kommer altid her og dømmer imod os med vilje. Det er det samme hver gang. Vi er det hold, der har vundet flest mesterskaber og flest Champions League-triumfer, så det vil altid være sådan, forklarer Vinicius Jr.

Målet til 2-1 blev sat ind af Kevin de Bruyne på et straffespark.

Returkampen i Manchester spilles 17. marts.

