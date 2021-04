Real-stjerne i bizar sag: Skal dele stemmesedler ud

Det var en mega god idé, da Marcelo for ti år siden fik spansk statsborgerskab, for så kunne Real Madrid bruge ham – uden at fylde udlændingekvoten op. Et trick spanske klubber benytter sig af i stor stil, så de kan overbefolke deres trupper med primært sydamerikanere.

Nu kan det vise sig, at tricket får en uventet negativ konsekvens for Marcelo og Real, når de onsdag spiller returkamp mod Chelsea i Champions League-semifinalen.

For Marcelo er tilfældigt blevet udtrukket som valgobservatør, når der tirsdag – dagen før Chelsea-kampen i London – er lokalvalg i Madrid!

Det skriver avisen El Mundo

Jeps, den er god nok. Marcelo, der er brasilianer, men som altså officielt også er spansk statsborger, skal sidde på et valgsted og dele stemmesedler ud til de stemmeberettigede madrilenere.

Marcelo i nærkamp med César Azpilicueta i den første semifinale. Foto: Sergio Pérez/Reuters/Ritzau Scanpix

Nu har den gode Marcelo spillet 13 semifinaler i sin glorværdige Real-karriere. Og det var 13!, så det er ikke fordi der er tale om en once in a lifetime-oplevelse, han går glip af. Men alligevel.

Cheftræner Zinédine Zidane og co. er nok allerede i gang med at forklare bystyret, at der må kunne gøres en undtagelse. Og reglerne siger faktisk, at det kan lade sig gøre, hvis begivenheden (semifinalen) ikke kan afvikles uden ham – eller hvis begivenheden finder sted samme dag som valgdagen.

Flest Champions League-finaler 6 finaler: Paolo Maldini (Milan)

Cristiano Ronaldo (Man. U. og Real Madrid) 5 finaler: Edwin van der Sar (Ajax og Man. U.)

Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid og Milan)

Patrice Evra (Monaco, Man. U. og Juventus) 4 finaler: Andrea Pirlo (Milan og Juventus)

Edgar Davids (Ajax og Juventus)

Andrés Iniesta (Barcelona)

Thomas Müller (Bayern)

Toni Kroos (Bayern og Real Madrid)

Alessandro Del Piero (Juventus)

Ryan Giggs (Man. U.)

Didier Deschamps (Marseille og Juventus)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Gareth Bale (Real Madrid)

Isco (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Luka Modric (Real Madrid)

Marcelo (Real Madrid)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Fernando Morientes (Real Madrid og Monaco)

Keylor Navas (Real Madrid og Paris Saint-Germain). Tager man Mesterholdenes Europa Cup med, kiler Francisco Gento og Alfredo Di Stéfano sig ind i toppen med otte og syv finaler. Vis mere Vis mindre

Og lad det være sagt med det samme: Marcelo er ganske vist god, men at aflyse semifinalen, fordi han ikke kan være med, er vist at gøre for stort et nummer ud af det. Og kampen spilles som skrevet først dagen efter.

Men kunne Marcelo så ikke bare gøre sin pligt for Madrid og halse efter kollegaerne på selve kampdagen? No!, siger det europæiske fodboldforbund.

UEFA’s strenge reglement i coronaens tid umuliggør ganske enkelt den idé.

Til gengæld kan Marcelo så glæde sig over, at han for ulejligheden bliver tilgodeset med 65 euro – svarende til små 500 kroner – for sin ulejlighed…