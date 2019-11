Reals unge hattrick-helt: Der kommer flere

Det brasilianske stjerneskud Rodrygo trådte for alvor ind på den internationale fodboldscene, da han onsdag aften scorede hattrick i Real Madrids 6-0-sejr over Galatasaray i Champions League.

Han er tidernes næstyngste til at score hattrick i Champions League - kun den tidligere Real Madrid-spiller Raul var yngre, da han i 1995 scorede hattrick mod Ferencvaros.

Rodrygo scorede først med venstrefoden, siden med hovedet, før han til sidst fuldendte sit hattrick med højrefoden. Den 18-årige kantspiller forventer, at han også i fremtiden vil sprede glæde på tribunerne i Madrid.

- Der er ikke ord, der kan beskrive den her aften. Jeg er glad, jeg er lykkelig. Den her kamp vil altid blive hos mig, det var en helt unik aften.

- Jeg nyder det, men jeg ved også, hvorfor det sker. Jeg arbejder hårdt, og det har jeg gjort, siden jeg startede med at spille fodbold. Det har jeg tænkt mig at blive ved med, for så kan jeg give Real Madrid mange flere af den her slags aftener, siger han til TV3+.

Efter seks minutter og 14 sekunder havde Rodrygo allerede scoret to mål mod Galatasaray, og det er ikke tidligere sket i Champions League-historien, at en spiller har scoret to mål så tidligt i en kamp, skriver AFP.

Undervejs bidrog han også med et måloplæg til Karim Benzema. Efter slutfløjtet modtog Rodrygo hyldestsange fra Real Madrids fans.

Rodrygo kom til den spanske storklub i sommer fra brasilianske Santos. Han fylder 19 år til januar.