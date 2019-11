Rekord-Joachim lynede for Lyon

Joachim Andersen åbnede scoringen for Lyon med et brag af et hovedstødsmål mod Benfica

Dansk fodbold har i mange år været domineret af en kong Christian. Men andre med royale navne står klar i kulissen til at stjæle billedet.

Eksempelvis Joachim Andersen, hvis vej mod tinderne er i fuld gang.

Den 23-årige forsvarsspiller blev med skiftet til Lyon fra Sampdoria i sommer med et slag den dyreste handlede danske fodboldspiller nogensinde. Cirka 200 millioner kroner kostede han den franske storklub, der efter en svær tid nu igen ser ud til at have fundet melodien.

Det har Andersen også.

For med en lynscoring efter blot tre minutter og 40 sekunder i 3-1-sejren over Benfica stemplede den danske forsvarsspiller for alvor ind på Groupama Stadium.

Det skete efter et hjørnespark, hvor bolden endte tilbage hos anfører Léo Dubois. Han sendte den ind i målfeltet, hvor Joachim Andersen sled sig fri af sine markeringer og med et perfekt timet hovedstød hamrede en kanonkugle ind bag Odisseas Vlachodimos i Benfica-målet.

Det var Andersens første scoring for sin nye klub, og det var samtidig Lyons hurtigste Champions League-mål i mere end ti år - siden Kim Källström scorede mod Debrecen i september 2009 efter to minutter og 23 sekunder.

En perfekt start for Lyon, der kort forinden havde set Yusuf Poulsen og Leipzig vinde 2-0 over Zenit i Skt. Petersborg, hvilket skærpede kravet til en sejr for begge mandskaber for at sikre sig andenpladsen i Gruppe G.

Med scoringen måtte portugiserne stille sig længere frem på banen, mens Lyon kunne kontrollere og lukrere på kontraangreb.

Den opgave løste Lyon godt - og især den bevægelige venstrekant, Houssem Aouar, fik plads at boltre sig på over for den blot 18-årige Tomás Tavares.

Det gjorde han også kort efter den halve times spil, hvor han i to omgange udfordrede en noget rundtosset Tavares. Den unge portugiser blev sat af, inden Aouar sendte bolden ind i fødderne på træfsikre Memphis Depay, der resolut bankede franskmændene på 2-0.

Nu så det godt ud for Lyon, der efter pausen overlod mere initiativ til gæsterne, mens de forlod sig på en sikker defensiv med Joachim Andersen i en nøglerolle.

Danskeren vandt langt de fleste dueller og spillede en noget nær fejlfri kamp i midterforsvaret, men han var alligevel involveret i Benficas reducering godt ti minutter før tid.

Her blev en lang bold spillet frem mod Haris Seferovic, der mesterligt tog bolden ned med brystet og firsttimede bolden ind bag Anthony Lopes. Der blev vinket for offside, men et VAR-gennemsyn afslørede, at Andersen lige nøjagtig var bag bosnieren.

Det kom dog ikke til at koste for Lyon, der resolut svarede igen. Indskiftede Bertrand Traoré fik fintet sig på skudhold og curlede 3-1 ind kort før tid.

Lyon er med sejren nu på andenpladsen med syv point - to efter Leipzig og henholdsvis tre og fire foran Zenit og Benfica.

Se også: Sensation i Barcelona

Se også: Grotesk situation for Liverpool

Se også: Flået af hylderne: Bendtner har kultstatus

Bendtner besudler Laudrup: Noget så skrækkeligt