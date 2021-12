Ren magi i Paris

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Alt burde være fryd og gammen i Paris.

Paris Saint-Germain indtager en suveræn førsteplads i Ligue 1 og var allerede inden tirsdagens afsluttende hjemmekamp mod Club Brugge sikre på videre avancement i Champions League bag Manchester City.

Alligevel kan storklubbens argentinske cheftræner, Mauricio Pochettino, ingenlunde tage det roligt.

I øjeblikket må han undvære en skadet Neymar, mens de franske medier flyder over med rygter om, at Lionel Messi er utilfreds med sin ledende landsmand, der gang på gang meldes på vej ud efter adskillige spillemæssige skuffelser.

Derfor var der ikke råd til slinger i valsen i det på papiret ligegyldige opgør mod belgierne, hvorfor både Messi og Mbappe var med fra start.

Lad det være sagt med det samme. Stjerneduoen svigtede ikke chefen.

Kylian Mbappe var flyvende. Foto: Ritzau Scanpix

Især Mbappe var i enestående spilhumør fra første fløjt, og skulle kun bruge et minut og 11 sekunder på at sparke riposten i kassen efter et drop af Simon Mignolet.

Godt fem minutter senere var franskmanden igen på pletten, da han sublimt flugtede Angel Di Marias aflevering i kassen, og så var kampen reelt afgjort, inden den sidste tilskuer havde fået sat sig til rette.

Siden faldt koncentrationen, og gæsterne var farlige flere gange, men kort før pausen leverede superstjernerne Mbappe og Messi kampens højdepunkt, da argentineren fra kanten af feltet sparkede bolden utageligt i kassen efter knivskarp forarbejde fra den dobbelte målscorer.

Ren magi, og så kunne selv Mauricio Pochettino tillade sig et smil.

Kylian Mbappe var kampens store oplevelse

Det smil stivnede en anelse, da anden halvleg blev indledt med sjuskefejl på stribe.

I første omgang holdt Gianluigi Donnarumma gæsterne fra fadet, men siden måtte han overgive sig til Mats Rits' reducering.

Den sidste spænding blev dog elimineret, da Messi stensikkert scorede på det straffespark, han selv tilspillede sig.

Dermed kan Mauricio Pochettino måske for engangs skyld glæde sig til morgenens aviser, men der skal mere end en pligtsejr mod Club Brugge til for at formilde kritikerne.

RB Leipzig besejrede Manchester City. Foto: Ritzau Scanpix

I gruppens anden kamp cementerede RB Leipzig gruppens tredjeplads, da Premier League-stjernerne fra Manchester City blev besejret 2-1.

Tyskerne måtte undvære den skadede Yussuf Poulsen, men savnet var til at overse, da først Dominik Szoboszlai og siden Andre Silva sendte hjemmeholdet på sejrskurs.

Siden fik Ryiad Mahrez reduceret, men et rødt kort til Kyle Walker punkterede et potentielt comeback, og dermed kan Leipzig se frem til at skulle spille Europa League efter nytår.

