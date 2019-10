Ren ydmygelse!

Alex Oxlade-Chamberlain blev kampens store oplevelse med to forrygende mål, da de forsvarende Champions League-vindere storsejrede mod Genk med 4-1 på udebane

Liverpool kom ud som lyn og torden, og bragte sig foran med 1-0 efter to minutter, da netop Alex Oxlade-Chamberlain udplacerede hjemmeholdets målmand med et fladt skud.

Den tilbagevendte Liverpool-spiller har været plaget af skader i det seneste halvandet år og spillede sin første kamp fra start i Champions League siden semifinalen i 2017, hvor han udgik med en slem skade mod AS Roma.

Det kunne dog ikke ses på den 26-årige englænder, der hurtigt fik sat en tyk streg under, at han er tilbage i fuld vigør for Liverpool med den flotte scoring til 1-0.

Genk havde danske Joakim Mæhle med fra start samt den tidligere FC Midtjylland-profil Paul Onuachu, og belgierne lagde sig ikke ned trods gæsternes tidlige føringsmål.

Efter lidt under en halv time troede hjemmeholdet så, de havde udlignet. Målet blev dog underkendt offside.

Efterfølgende fik Genk et par gode chancer til at få udlignet, men den sidste skarphed manglede for belgierne i første halvleg.

Straffet efter genialitet

Og når man ikke er kynisk nok foran modstanderens mål, bliver man som regel straffet i modsatte ende. Det var præcis, hvad der skete efter lidt under en times spil.

Her leverede Oxlade-Chamberlain en sand perle, da han med ydersiden drejede bolden op i nettaget og blev dobbelt målscorer.

2-0 til Liverpool, og så var det som om, gassen gik af ballonen hos Genk. I stedet kørte Liverpool stille og roligt sejren hjem og udbyggede føringen til 3-0 med et kvarter igen, da Sadio Mané gjorde det til 3-0.

Det blev også 4-0 til Liverpool ved Mohamed Salah, inden Genk fik et trøstemål i de døende minutter og reducerede til slutresultatet 1-4.

Liverpool må dog trods sin storsejr stadig tage sig til takke med andenpladsen i gruppe E, da Napoli besejrede FC Salzburg på udebane med 3-2 onsdag aften i gruppens anden kamp.

Se også: Vinder efter VAR-drama

Vanvittig indskiftning: Hattrick-helt!

Se også: Lettet Harry Kane: Lige hvad vi havde brug for