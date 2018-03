Revanche-brag i vente: Sidste års finalister tørner sammen i kvartfinalen

Juventus får mulighed for at revanchere sidste sæsons finalenederlag, når de i starten af april tørner sammen med Real Madrid i kvartfinalerne i Champions League.

Det står klart efter fredagens lodtrækning i Nyon i Schweiz.

Real Madrid besejrede netop Juventus 4-1 i sidste sæsons finale, men spanierne har været knap så suveræne i denne sæson, hvor de kun blev nummer to i gruppespillet efter Tottenham.

Italienerne sendte netop Tottenham ud af ottendedelsfinalen, mens Real Madrid ekspederede Paris Saint-Germain samme vej. Juventus starter på hjemmebane, mens tingene skal afgøres i returkampen på Santiago Bernabeu.

Artiklen fortsætter under billedet..

Juventus får mulighed for at revanchere nederlaget til Real Madrid i sidste sæsons finale. Foto: AP

Fodboldelskere får også lov at nyde et rent engelsk opgør mellem Liverpool og Manchester City, der blev udtrukket som de sidste to hold fra bowlen. Dermed er England sikker på at få minimum et hold med i semifinalen. Det skete sidst i sæsonen 2015/2016, da Manchester City tabte samlet til Real Madrid.

Sidste gang to engelske hold mødtes i turneringen var til gengæld helt tilbage i 2008/2009, da Manchester United slog Arsenal ud af semifinalen.

Barcelona og Bayern München er nok mest tilfredse efter lodtrækningen. De møder henholdsvis Roma og Sevilla.

De første kampe i kvartfinalerne spilles 3. og 4. april med returkampe ugen efter 11. og 12. april.

Kvartfinalerne i Champions League Barcelona - Roma

Sevilla - Bayern München

Juventus - Real Madrid

Liverpool - Manchester City Sådan spilles de: 3. april:

Sevilla - Bayern München

Juventus - Real Madrid

4. april:

Barcelona - Roma

Liverpool - Manchester City 10. april

Roma - Barcelona

Manchester City - Liverpool

11. april

Bayern München - Sevilla

Real Madrid - Juventus

