Revser superstjerne: - En katastrofe

Paris Saint Germain måtte tirsdag aften opgive drømmene om at kunne vinde deres første Champions League-titel i denne sæson, da det franske storhold i semifinalen tabte 2-0, samlet 4-1, til Manchester City.

PSG's franske topscorer, Kylian Mbappé, var ude med en skade, hvorfor meget af franskmændenes offensiv hvilede på deres brasilianske superstjerne Neymars skuldre.

Det blev dog langt fra en storkamp fra profilens side, der efter kampen blev slagtet i de franske medier for sin indsats.

Det viser en opsamling, den spanske avis AS har lavet af de franske medier analyse af Champions League-semifinalen.

De franske medier mener, at Neymar skuffede i tirsdagens Champions League-semifinale. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

'Neymar, et geni uden idéer', skriver La Parisien, imens L'Equipe kalder Neymars kamp 'skuffende' og skriver: 'Han havde lovet at dø på banen, i stedet mistede han sit spil.'

'Var det virkeligt nødvendigt at tage seks berøringer, hver gang han modtog bolden?' spørger French Football der kalder Neymars indsats 'en katastrofe' og kvitterer med at give den brasilianske superstjerne karakteren to ud af ti.

PSG ligger nummer to i den franske Ligue 1, et point efter førerholdet Lille med tre runder igen.

Manchester City skal i Champions League-finalen møde vinderen af onsdagens returkamp mellem Chelsea og Real Madrid, hvor alt er åbent, efter den første semifinalekamp i Madrid endte uafgjort 1-1.