Rivalen raser: 'Suarez burde udelukkes på livstid'

Den tidligere Espanyol-spiller Moisés Hurtado var efter Barcelonas Champions League-sejr mod Lyon rasende over, at Luis Suarez tilsyneladende filmede sig til et straffespark

Den så egentlig ud til at være god nok. Sådan umiddelbart.

En glidende tackling i feltet fra Lyons Jason Denayer fik Luis Suarez til at gå i græsset, og dommer Szymon Marciniak pegede på pletten. Selv efter en VAR gennemgang fik straffesparket lov til at stå.

Men når man kigger nærmere på billedet af hændelsen, ser det, der i første omgang virkede åbenlyst, pludselig mere tvivlsomt ud.

Hvis man kigger godt efter, ser det unægteligt ud til, at Luis Suarez lyseblå støvlesål titter frem over foden på Lyons Denayer. Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

For det er faktisk Suarez, der træder på Lyon-spillerens fod, for derefter at lade sig falde med ansigtet vredet i smerte. Og set i det lys giver straffesparket pludselig ikke så meget mening.

Men Luis Suarez er verdensklasse. Også som skuespiller. Gennem hele sin karriere har angriberen skamløst forsøgt at vinde sig selv og sine respektive hold fordele ved at lade sig falde, selvom han burde have stået.

Og efter endnu en Oscar-værdig opvisning onsdag aften, fik den tidligere Espanyol-spiller, og nuværende ungdomstræner i samme klub, Moisés Hurtado, nok.

Kort efter episoden skrev han et harmdirrende opslag på Twitter, hvor han gav sin uforbeholdne mening om ærkerivalernes stjerneangriber til kende.

Ahí está https://t.co/6yOzJ98WDYárez...un jugador que debería de estar sancionado de x vida por tratar de engañar -y conseguirlo con var y sin var- siempre al árbitro, dando media clasificación a su equipo...y ningún defensa lo pone en la tercera graderia!!! — Moisés Hurtado Pérez (@moi_hurtado) 13. marts 2019

- Der har i Luis Suarez.... En spiller, der burde blive udelukket på livstid for altid at forsøge at snyde dommerne - og som formår at slippe afsted med det, med og uden VAR, skriver Hurtado blandt andet.

Dommereksperten hos spanske Marca, Andujar Oliver, var heller ikke imponeret over beslutningen om at tildele et straffespark til Barcelonas nummer ni.

- Marciniak (dommeren. red.) tog fejl. Det er Suarez, der træder på Denayer, ikke omvendt. Jeg forstår ikke, hvordan det ikke blev rettet gennem VAR, sagde han til Radio Marca.

Angriberen, der sammenlagt har afsonet 17 spilledage og fire måneders karantæne for at bide, lød efter kampen til godt at være klar over, at dommen kunne blive genstand for debat. På pædagogisk vis forsøgte han at tale episoden ned og pointerede samtidig, at der selvfølgelig ikke var tale om en bevidst handling.

- Jeg tror, at jeg trådte på ham ved et uheld, og jeg tror, det fik mig en lille smule ud af balance.

- Dommeren kan beslutte at give et straffe eller lade være, sagde han ifølge Marca efter kampen.

Men selvom straffesparket var blevet underkendt, så det nok tvivlsomt, om kampen havde fundet en anden vinder. Med to mål og to assist gjorde Lionel Messi rent bord, og sendte nærmest egenhændigt spanierne i kvartfinalen.

Her vil de som det eneste spanske hold være at finde i bowlen, når der fredag trækkes lod om, hvem der skal krydse klinger i kampen om pokalen med de store ører.

Første opgør i kvartfinalerne bliver spillet 9/10. april.

Messi-magi sender Barcelona i kvartfinalen

Se også: Var i Barcelona, Bayern og United: Nu siger legende stop

Bayern-stjerne forbløffet: Forstår ikke taktikken