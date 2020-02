Rocklegende: Bayern-spillere vandt CL-brag på øl og whisky

Se professionel top-boksning på lørdag. Køb adgang her

I starten af ugen havde bartenderne den betroede rolle at betjene Bayern-truppen op til holdets udekamp på Stamford Bridge dagen efter.

Og de tankede angiveligt op med rigelige mængder af både øl og whisky, lyder det nu fra, af alle, den amerikanske rocksanger og Bon Jovi-frontfigur Jon Bon Jovi, som sad på den anden side af bardisken sammen med spillerne.

Episoden fortalte han om, da han var gæst i studiet hos engelske talkSPORT onsdag.

- Jeg hang i baren og passede mig selv, og der var de så pludselig om aftenen i forgårs, deler det 57-årige 80'er-ikon med værterne.

Og han havde tilsyneladende kun stor respekt for den måde, de forberedte sig til kampen, der endte i en nedsabling af hjemmeholdet Chelsea på 0-3, på. I hvert fald gjorde de et eller andet bedre i deres optakt end London-klubben, vurderede han.

- Den måde, de med kraften fra øl og whisky overmandede Chelsea i går, siger vel ikke noget godt om Chelsea's drikkevaner, forestiller jeg mig, lød det ydermere fra en grinende Bon Jovi.

Et skål lyder der fra Thomas Müller. Den mangeårige landsholds- og Bayern-angriber har fundet formen igen under Bayerns nuværende træner Hansi Flick og var medvirkende til den overlegne udebanesejr. Foto: AP

Chelsea skulle have drukket mere

Den sportsglade amerikaner var i London for at indspille en single, men så ud til primært at komme til at huske besøget for det uventede blik bag optakskulisserne i hotelbaren med den europæiske storklub.

Den kvindelige radiovært fortolkede straks Livin' on a Prayer-sangerens analyse som, at han mente, Chelsea burde have drukket mere. Noget, han da heller ikke afviste.

- Måske, for Bayern-spillerne sad i hvert fald og sippede whisky og havde 'a good ol' time'. Og så gik de ud og trynede Chelsea bagefter! konkluderer Bon Jovi.

Noget af en insiderviden fra den absolutte top af sportens verden, hvis man skal tage de amerikanske ord for gode varer.

Hvad end Bayern har gjort, vil de i hvert fald nok forsøge at fortsætte med, for de sydtyske giganter har efter et formdyk blomstret i forårssæsonen. Eneste streg i regningen forud for de kommende kampe og returopgøret på Allianz Arena er en skade til topscorer Robert Lewandowski. En knæskade pådraget i London har tvunget ham af banen i fire uger.

