Rød alarm for FCK: Pas på ham her

Nu begynder Champions League-strabadserne for alvor for de danske mestre, for efter walisisk walk-over sidder man nu i en serbisk saks, hvor Røde Stjerne fra Beograd venter i tredje kval-runde.

Crvena zvezda er et grimt hold at rende i.

Sidste år spillede de serbiske mestre sig i gruppespillet for første gang i Champions League-æraen, og de har flere profiler, som nok skal give Ståle Solbakken hovedbrud.

Den tidligere Chelsea-spiller Marko Marin støber kuglerne, og han skal stækkes, hvis det skal blive til avancement. Han har spillet i de største ligaer i Europa, men i Beograd er han den store stjerne. Mod finske HJK lagde han op til to af de tre mål, som serberne fik scoret over de to kampe.

Foran ham har de masser af fysik hos angriberne El Fardou Ben Nabouhane og Richmond Boakye.

Kulissen i Beograd er blandt de vildeste. Her fanget i et opgør mod rivalerne fra Partizan. Foto: Marko Drobnjakovic/AP/Ritzau Scanpix

Svagheden

Udover Marin mangler der kreative kræfter på midtbanen og især på kanten, hvor det ikke er nogen hemmelighed, at de kigger efter en forstærkning.

Også forsvaret ser suspekt ud, efter de har solgt kaptajnen Vujadin Savic. De har erstattet ham med Milos Degenek, som tidligere har været en forsvarskrumtap på holdet, så det er nok godt, FCK møder dem på dette tidspunkt, hvor han ikke rigtig har fundet sig selv.

Et helvede

Hvis du er tvivl om, hvad holdet kan udrette på hjemmebanen Marakana, så tænk tilbage på sidste års Champions League, hvor de senere vindere fra Liverpool mødte uinspirerede op og forventede ringe modstand fra gruppens svageste hold. Det engelske storhold blev sat til vægs og satte dermed sig selv i pinagtig situation, som gjorde det svært at komme videre fra gruppen. Det klarede de dog, og resten er historie.

Men bedriften i den serbiske hovedstad vidner alligevel om, at det er et specielt sted, hvor hjemmebanefordelen er så udtalt, at man ikke kan komme uden om den. Et er, hvordan det ser ud på tv - i virkeligheden er det et regulært støjhelvede.

Det serbiske hold er stort set uændret fra det, der sidste år slog Red Bull Salzburg ud og spillede Champions League mod Liverpool, PSG og Napoli, så FCK får sin sag for, hvis de skal klare sig videre.

Historisk set er serberne også en sværvægter med 31 nationale mesterskaber og en samlet sejr i Mesterholdenes turnering i 1991.

Se også: Var udskældt i FCK: Bomber sit hold mod CL med hattrick

Se også: Landsholds-vært vraget under barsel: - Vred og ked af det