Rødt chok i forrygende comeback

Manchester City står med gode muligheder for at nå Champions League-finalen for første gang i klubbens historie.

Onsdag aften vandt den engelske topklub den første semifinale på udebane over Paris Saint-Germain med 2-1, selv om hjemmeholdet førte ved pausen og havde spillet klart bedst indtil da.

En heldig udligning hjalp City tilbage i kampen, før PSG selvforskyldt indkasserede endnu et mål.

PSG-spillerne Presnel Kimpembe og Leandro Paredes formåede nemlig ikke at stå tæt nok sammen i frisparksmuren, så sparket fra Riyad Mahrez akkurat kunne liste sig imellem dem og ind i nettet bag en chanceløs og rasende Keylor Navas i målet.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Det var en uventet udvikling på en kamp, som PSG sad tungt på i de første 45 minutter.

Da den tilbagevendte PSG-anfører Marquinhos bragte hjemmeholdet foran 1-0 efter et kvarters spil, havde holdet allerede haft flere fine muligheder.

Det var dog først, da brasilianeren steg til vejrs efter et perfekt hjørnespark fra Angel Di Maria, at holdet kom foran

Flere andre gange var hjemmeholdet tæt på at udbygge føringen efter hjørnespark i første halvleg, men måtte nøjes med 1-0 ved pausen.

Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Manchester Citys bedste mulighed i første halvleg kom efter en brøler i PSG-forsvaret, så Phil Foden pludselig kunne sparke på mål i en fri position, men den talentfulde englænders afslutning var for svag.

Efter pausen overtog gæsterne kontrollen over kampen, men havde svært ved at forvandle boldbesiddelse til store chancer i åbent spil.

Derfor var det ikke overraskende, at der skulle en tilfældighed til at bringe måltavlen i balance.

Kevin De Bruyne sendte et indlæg ind over, men ingen spillere fik ram på bolden, og så sejlede den over i det lange hjørne, hvilket Keylor Navas i PSG-målet opfattede for sent til at forhindre en udligning.

Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Dermed var stillingen 1-1 efter 64 minutters spil, og syv minutter senere tog City så føringen med hjælp fra den hullede frisparksmur.

Englændernes to scoringer frustrerede tilsyneladende midtbaneslideren Idrissa Gana Gueye så meget, at han med cirka et kvarter tilbage af kampen blev smidt direkte ud efter en kæmpe svinestreg mod Ilkay Gündogan.

Manchester City forsøgte forgæves at udnytte det numeriske overtal på banen til at udbygge føringen, men Pep Guardiola og co. er næppe skuffede over at tage hjem til England med en 2-1-sejr i bagagen.

Der er returkamp på tirsdag.