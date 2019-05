Rødt chok: Mirakel sender Barcelona ud

Der skulle en sensation til, og den kom. Alt klappede for Klopp.

Liverpool er i Champions League-finalen efter en fantastisk indsats – ikke mindst af to overraskende, dobbelte målscorere.

Belgiske Origi og hollandske Wijnaldum sendte målløse Messi hjem med et ydmygende nederlag på 4-0, og de næste dage vil alle i Beatles-byen gå skrålende rundt, mens de igen og igen repeterer fire smukke vers. Et for hver finalegivende fuldtræffer.

De to Liverpool-angribere, der afløste Salah og Firminho, fejrer triumfen. Den dobbelte målscorer Divock Origi og Xherdan Shaqiri, der leverede et smukt oplæg. Foto: REUTERS/Phil Noble/Ritzau Scanpix

- Utroligt. Jeg tror ikke, at mange havde levnet os en chance. Vi vidste, det ville blive svært men ikke umuligt, jublede Liverpool-kaptajn Jordan Henderson til BBC efter triumfen.

- Den tro, vi har i omklædningsrummet er fantastisk. Vi vidste, at vi kunne udrette noget specielt på Anfield. Se på fansene, se på gutterne. Det her er en helt speciel aften. Den er oppe mellem de bedste.

Trods den rigelige margin med en 3-0-sejr i Barcelona lå det i den elektrisk ladede luft over Anfield Road længe før første fløjt.

Det her kunne blive et historisk comeback eller en ordentlig maveplasker, men skulle det blive det sidste, så ville Liverpools fans og spillere gå ned med fuld musik efter at have givet alt.

Kravet om et tidligt mål lå implicit i troen på sensationen, og det fik de såmænd efter en start, hvor den røde hær pressede den gulklædte fjende ned i skyttegraven.

Efter syv minutter eksploderede tribunerne, da Sadio Mane kom opfangede en fejlpasning og vippede bolden videre til Jordan Henderson, som stormede ind i feltet og fik afsluttet. Ter Stegen kunne kun parere, og så var Divock Origi over returen.

Game on folks. — Gary Lineker (@GaryLineker) 7. maj 2019

- Vi ville have en hurtig start. Vi fik et tidligt mål, og det hjalp os. Det var ikke bare selve målet. Det var det at komme efter dem og lægge pres på dem. Vi vidste, at hvis vi viste personlighed og hjerte, ville vi have en chance, sagde Henderson senere.

Jürgen Klopp fejrer den tidlige føring, som alle på forhånd vidste ville være essentiel. Foto: REUTERS/Phil Noble/Ritzau Scanpix

Hjemmeholdet kunne dog ikke holde det voldsomme tryk, og kort efter begyndte gæsterne at blive nærgående. Også fanskaren mistede lidt af pusten og holdt vejret, hver gang Lionel Messi satte fart med bolden.

I det 17. minut burde Barca have udlignet, men inde i feltet tog en helt fri Jordi Alba den vanvittige beslutning i stedet at lægge bolden af til superstjernen, og Messi blev tacklet i skudøjeblikket.

Der var selvsagt enorm fokus på Lionel Messi, når han fik bolden, og fra start tog Andy Robertson robust fat i den lille troldmand. Foto: REUTERS/Phil Noble/Ritzau Scanpix

Mens Barcelona, der sidste år smed en tremålsføring ude mod Roma, var i stærkeste opstilling, måtte Liverpool undvære verdensklasseangriberne Mohamed Salah og Roberto Firmino. Hårde odds i jagten på fire mål.

Origi og Xherdan Shaqiri kunne selvsagt ikke helt udfylde deres store støvler i dybedeløbene, men til gengæld havde Klopp fået Virgil van Dijk klarmeldt, og han var en vigtig stopklods, som første halvleg skred frem med Barcas boldbegavelser i stigende dominans.

Luis Suarez var tilbage på sin gamle hjemmebane, og der var drama, hver gang han var i nærheden af bolden. Han blev fulgt af buh'en fra tribunerne. Foto: REUTERS/Phil Noble/Ritzau Scanpix

En ny skade ramte Andy Robertson, som måtte skiftes ud i pausen, og så gik anden halvleg i gang med Gini Wijnaldum på banen i stedet.

Det skulle hurtigt vise sig at være et gyldent bytte, for i det 54. minut mødte hollænderen et fladt indlæg fra Alexander Arnold og sparkede bolden ind bag en ikke helt sagesløs Ter Stegen.

Og før fansene var færdige med at dunke hinanden i ryggen – 122 sekunder senere - dukkede han såmænd op igen. Denne gang i luften på Shaqiris skarpe indlæg.

Tal lige om en flyvende hollænder.

Den flyvende hollænder, Gini Wijnaldum, brøler sin glæde og kampiver ud. Foto: REUTERS/Phil Noble/Ritzau Scanpix

Og han fik minsandten selskab af en belgier som dobbelt målscorer efter en lille genistreg af Trent Alexander Arnold, der tolv minutter før tid kvikt tog et hjørnespark, før folk var på plads, og fandt Origi fri i feltet. Han sparkede med selvfølge bolden op i hjørnet.

-Det handler mere om holdet end om mine to mål, sagde en meget følelsesladet Origi lidt efter sidste fløjt. Vi gjorde det SÅ godt. Vi ville fighte for de skadede gutter. Vi kæmpede SÅ hårdt.

Bovlamme Barca gik i rødt chok og havde intet modsvar. Og bagefter var Sergio Busquets ude og undskylde holdets deroute:

- Jeg undskylder overfor vores fans, at dette sker efter Rom sidste år. Det er virkelig hårdt at falde på denne måde efter et godt resultat i den første kamp.

Barcelona have suffered their joint-heaviest #UCL defeat in the club's history:



• 0-4 vs. Milan (1994)

• 0-4 vs. Dynamo Kiev (1997)

• 0-4 vs. Bayern (2013)

• 0-4 vs. PSG (2017)

• 0-4 vs. Liverpool (2019)



Humbled on Merseyside. pic.twitter.com/wAYAzcvN6l — Squawka Football (@Squawka) 7. maj 2019

