Rødt chok og vildt comeback

I onsdagens Champions League opgør mellem Real Madrid og Manchester City stod Zinedine Zidanes uovervindelige statistik for fald. Manchester City gjorde det helt onde ved kongeklubben med et fornemt comeback

Der var lagt op til den helt store fodboldaften, da Real Madrid onsdag aften hjemme på Santiago Bernabéu tog imod de engelske mestre Manchester City i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

Ved pressemødet inden kampen blev der heller ikke sparet på superlativerne de to holds trænere imellem. Zinedine Zidane havde travlt med at rose Josep Guardiola og kalde ham for verdens bedste træner, mens roserne fluks blev sendt tilbage fra den nuværende Manchester City træner.

Zinedine Zidane har da også en ualmindelig flot statistik i Champions Leagues knockout runder. Han har nemlig aldrig tabt en kamp heri.

Zidane tabte endelig og måtte se Ramos gå ud. Foto: SERGIO PEREZ/Ritzau Scanpix

Store overraskelser i startopstillingen

Josep Guardiola havde til aftens opgør flere overraskelser i ærmet.

Raheem Sterling, Sergio Agüero, David Silva og Fernandinho var alle fire bænkede. Første træk var taget fra Guardiola. Et, der må have fået Zinedine Zidane til at kigge forundret på opstillingen.

Disse knockout kampe afgøres oftere på fejl end noget andet, og de to mandskaber var fra kampens start meget påpasselige. Om det var de to tidligere fodboldekvilibristers store respekt imellem, der fik aftens opgør til at starte langsomt, skal vi lade være usagt.

Men første halvleg går nok ikke over i historiebøgerne for fantastisk fodboldspil. Kampen var præget af to hold, der så hinanden an, og ikke ville tage det første træk i kampen.

Kongeklubbens kollaps

Anden halvleg startede i samme tråd. Manchester City var den lettere aggressive part, men det virkede ikke til at den store fodboldfest skulle blive forløst.

Midt i et Manchester City pres gjorde Real Madrid det, som de så ofte gør. Scorede på en fejl fra sin modstander. Real Madrids offensiv har sæsonen igennem modtaget meget kritik for ikke at score nok mål. Den kritik gjorde Isco til skamme ved at sætte bolden iskoldt ind på et oplæg af Vinícius Júnior i det 60. minut.

Isco lignede en matchvinder, men så ændrede alt sig. Foto: JUAN MEDINA/Ritzau Scanpix

I Champions League går tingene hurtigt. Det gjorde de også onsdag aften.

Zinedines Zidanes statistik med aldrig at have tabt en kamp i knockout fasen i Champions League så ud til at holde. Endda med en sejr.

Så gik det hurtigt den anden vej.

Kevin De Bruyne lagde flot op til Gabriel Jesus, der nemt kunne heade bolden ind bag Real Madrids målmand. Men her stoppede derouten ikke for kongeklubben. I 86. minut trak anfører Sergio Ramos i nødbremsen, og rev målscorer Gabriel Jesus ned inde i feltet som bagerste mand. Med et straffespark til Manchester City og et rødt kort til følge til Sergio Ramos.

Kevin De Bruyne gjorde det uden besvær til resultatet til 2 – 1 til Manchester City, og Zidanes uovervindelighed i Champions League led et stort knæk.

