Rørende forklaring bag autograf-skandale

Kritikken haglede ned over assistentdommer Octavian Sovre, da tv-billeder afslørede, hvordan han efter Champions League-opgøret mellem Manchester City og Borussia Dortmund bad om den norske superstjerne Erling Braut Haalands autograf.

- Du kan være fan, men du kan ikke gøre det foran andre spillere. Det ser ikke godt ud, sagde den tidligere topspiller Owen Hargreaves på britisk tv.

Til Ekstra Bladet erklærede den tidligere topdommer Claus Bo Larsen sig enig i kritikken:

- Det er helt tosset. Som dommer er man fuldstændig neutral og holder sig udenfor alt det der.

Men som ofte før i en verden, hvor historier og holdninger spreder sig med lynets hast på sociale medier, før man har haft tid til at tale med begge parter, er sandheden mere nuanceret ... tangerende til rørende.

Den rumænske sportsavis Gazeta Sportular kan nemlig berette, at autografen ikke var til dommeren selv.

Siden 2015 har Octavian Sovre samlet memorabilia til fordel for et center i Rumænien, som hjælper børn og voksne med svær autisme. Centeret finansieres via donationer og gaver, der bortaktioneres en gang om året.

- Jeg kan ikke beskrive, hvor meget Octavian har hjulpet os i mange år, siger Simona Zlibut, leder af foreningen bag centeret, til avisen.

- Vi ved, at vi ikke kan finansiere det på anden måde. Hvis jeg ringede og bad om penge, ville næsten ingen donere. Men når det er for genstande, T-shirts, malerier, autografer og billeder, som kommer på auktion, byder folk. Vi bruger pengene til behandling af autisme, siger hun.

Den rumænske folkehelt Gheorghe Hagi er blandt andre fodboldstjerner, som har hjulpet centeret.

Sky Sports har også talt med det rumænske fodboldforbund om episoden. De bekræfter, at han gjorde det for at samle ind til centeret - vel at mærke efter kampen.

