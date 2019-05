Rørt Klopp: Så mange følelser

Han er den absolutte motor bag Liverpools røde triumftog.

Nu står han i den store finale for tredje gang, tyske Jürgen Klopp, med begrundet håb om at få sin første sejr.

Men inden da skulle han meget igennem på en vanvittig aften på Anfield.

- Hele denne kamp var næsten for meget, sagde han til BT Sport.

- Vi spillede mod de måske bedste hold i verden. At slå dem er svært, men at slå dem uden at indkassere et mål er – jeg ved ikke – det er jo ikke til at tro.

- Jeg så James Milner sidde og græde på bænken efter kampen. Det betyder så meget for os alle sammen. Det er den bedste fase i en fodboldkarriere.

- Der er vigtigere ting i verden, men at skabe en så følelsesladet atmosfære sammen er noget helt specielt, sagde den følelsesladede tysker og prøvede at sætte ord på succes-opskriften.

- Det er en blanding af potentiale og et utroligt hjerte, som jeg aldrig har mødt før. Du skal tro på dig selv på en aften som denne.

Jürgen Klopp fejrer den tidlige føring, som både han og alle andre på forhånd vidste ville være essentiel. Foto: REUTERS/Phil Noble/Ritzau Scanpix

- Origi og Shaquiri spiller ikke så meget. At de kan smide sådan en præstation ind, er så vigtigt, roste han sine to angrebsreserver, som afløste skadede Salah og Firminho.

- Det viser, at alt er muligt i fodbold. Det er så dejligt. Det er SÅ dejligt, lød det fra Jürgen Klopp, der sidste år tabte finalen med Liverpool og tidligere med sit unge Dortmund-hold i 2013.

Det kan godt være vi fik valg, men det vildeste i dag er Liverpools sejr #Liverpool #allred https://t.co/Rwqjti7Srk — Poul Madsen (@pomaEB) 7. maj 2019

I weekenden kan han måske endda gøre Liverpool til engelske mestre for første gang i 29 år.

Det kræver dog endnu et mirakel af Klopp og hans ukuelige kollektiv.

