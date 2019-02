Ronaldo hånet af tv-vært

Tab og vind med samme sind er ikke ligefrem Cristiano Ronaldos mantra ...

Det fik han bevist efter 2-0-fiaskoen mod Atletico Madrid, der lagde et godt fundament til at sende Juventus ud af Champions League.

Da han gik gennem den såkaldte mixed zone, hvor spillerne møder journalisterne, afslog han at tale med pressen. I stedet gestikulerede han blot med hånden og fortalte, at han havde vundet den prestigefyldte turnering fem gange, mens Atletico ikke havde formået at vinde den. Det blev også vist frem ved at danne et nul med hånden.

Men det er ikke kun Ronaldo, der kan lave en gestus, der er til at forstå.

I Spanien bliver verdensstjernen nu hånet for sit optrin, for i tv-showet 'Zapeando' fik han det glatte lag af tv-vært og model Cristina Pedroche. Det skriver AS.

Først sagde hendes medvært, Anna Simon, dog et par ord.

- Det er sandt, at han har fem Champions League-titler, mens Atletico har nul. Han har fem Ballon d'Or, gyldne støvler og 200.000 andre titler. Men ligegyldigt, hvor stort dit trofærum måtte være, så er der aldrig plads til ... dit ego.

Så kom Pedroche til og stak til den håndgestus, som har været så omtalt.

- Men han kunne have brugt sine tæer til at lave en anden gestus.

La imitación de @CristiPedroche a Cristiano Ronaldo tras su 'manita' ante el Atlético: "Puestos a enseñar los deditos, podría haber hecho esto" https://t.co/qXafSJbxh6 #zapeando1311 — zapeando (@zapeandola6) February 21, 2019

- Der er ti plus fem plus fire, hvilket giver 19, siger hun i showet.

- Hvilket er det antal millioner, han skulle betale i sin skattesag.

Fodboldstjernen accepterede for nylig at betale 18,8 millioner euro (cirka 140 millioner kroner) tilbage i en sag om manglende skattebetaling. Efterfølgende fik han meget kritik for at lægge et billede på Instagram.

