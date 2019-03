Ronaldo med massiv hån af Simeone

Cristiano Ronaldo kunne ikke lade være med at sende en tydelig stikpille til Atletico Madrids træner

Champions League bliver bare ved med at give i denne sæson ...

Ikke nok med at turneringen giver os betragtere det ene fodbolddrama efter det andet, så foregår fortællingen også i spillet omkring fodbolden.

Efter første opgør mellem Atletico Madrid og Juventus blev der talt meget om spaniernes træner, Diego Simeone, som i sin ekstase over det gode udgangspunkt før returkampen lavede en gestus, som man sjældent ser.

Diego Simeone fejrede sidste mål i den kamp ved at vende sig mod egne fans og lave en bevægelse mod sit skridt. Der blev talt om, at det skulle signalere, at Atletico har store nosser og derved stort mandsmod.

Problemet var bare, at det viste sig, at Juventus og særligt Cristiano Ronaldo havde endnu større nosser, når alt kom til alt.

Portugiseren lavede hattrick og sendte Simeones tropper ud i Champions League-mørket, og Ronaldo var ikke sen til at give den argentinske træner besked.

Med en eksakt kopi af Simeones jubel var der ingen tvivl om Ronaldos hensigt, og hjemmeholdets fans labbede det i sig.

Simeone undskyldte sin jubelscene efter det første opgør, men Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) udstedte alligevel en bøde på 20.000 euro, der svarer til lidt under 150.000 danske kroner, for at udvise upassende opførsel.

Den samme bøde dukker nok op i Ronaldos inbox inden længe ...

Juventus-stjernen har i gennem lang tid terroriseret Atletico Madrid, og tirsdagens tre kasser bringer hans total til 24 mål i 33 kampe mod Madrid-klubben.

Onsdag aften venter mere Champions League, og fredag trækkes der lod til næste fase af den prestigefyldte turnering. Følg begge dele LIVE på Ekstrabladet.dk.

