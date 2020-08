Ronaldo og co. sendt ud

For første gang i ti år er Olympique Lyon klar til kvartfinalen i mændenes Champions League i fodbold.

Den franske klub tabte godt nok 1-2 ude til Juventus fredag aften, men udebanemålet redder den franske klub efter at have vundet det første opgør med 1-0 hjemme i Frankrig 26. februar, for 163 dage siden. I kvartfinalen venter engelske Manchester City.

Den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo gjorde ellers sit til, at Juventus kunne tage et skridt mod Final 8-stævnet i Lissabon, men Ronaldos to scoringer var ikke nok.

Danske Joachim Andersen kom ind ved stillingen 1-2 og var med til at holde Juventus fra yderligere scoringer. Landsholdsspilleren var blandt andet ansvarlig for at dække Cristiano Ronaldo på dødbolde.

Franskmændene havde det bedste udgangspunkt før kampen, og det blev endnu bedre tidligt i fredagens kamp, der på grund af coronavirus blev spillet for tomme tribuner i Torino.

Rodrigo Bentancur lavede en alt for satset tackling i eget felt. Det udløste et straffespark til Lyon, og fra pletten var Memphis Depay iskold. Hollænderen scorede med et roligt chip, en såkaldt 'Panenka'.

Dermed var Juventus tvunget til at score tre, og hjemmeholdet satte sig forventeligt på kampen.

Lyon-spillerne jubler efter Memphis Depays 1-0-mål på straffespark. Hollænderen lavede en såkaldt "Panenka". Foto: Massimo Pinca/Reuters

Federico Bernardeschi og Ronaldo havde begge store muligheder for at udligne, men det lykkedes først kort før pausen, da det denne gang var Juventus, som fik straffespark.

Målscorer Demphis Depay blev kendt skyldig i at have arm på bolden, selv om han havde den tæt ind til kroppen. Cristiano Ronaldo scorede fra 11-meter-pletten med et fladt spark.

Efter en times spil indtog Ronaldo så centrum igen, og denne gang viste han, hvorfor han igennem mange år har været regnet som en af verdens bedste fodboldspillere.

Han tog et par driblinger uden for feltet, før han smadrede bolden mod målhjørnet med venstrebenet. En ellers velspillende Anthony Lopes i målet fik hånden på, men han kunne ikke afvise kanonkuglen fra at stryge i nettet.

Så var Juventus kun et mål fra avancement, men det lykkedes ikke for de zebrastribede norditalienere at få scoret yderligere.

Champions Leagues Final 8-stævne begynder 12. august i Lissabon.

