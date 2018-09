Ronaldo så rødt - men Juventus kunne uden stjernen

På trods af blot 30 minutter på banen fik Cristiano Ronaldo på alle måder en hovedrolle i sin første Champions League-kamp for Juventus.

Fra start var portugiseren med scoringsrekorden i turneringen naturligt i fokus efter det bemærkelsesværdige skift fra Real Madrid - men efter en halv times spil ændredes fokus på ham markant.

Efter en batalje med Valencias Jeison Murillo, hvor talrige langsomme gengivelser ikke gav et klokkeklart billede af en forseelse, valgte dommer Felix Brych efter en kort konference med sin mållinjedommer at udvise portugiseren.

Det forstod hverken han eller de øvrige Juventus-spillere noget som helst af, men det var den bitre virkelighed, at han i sin Champions League-kamp nummer 154 inkasserede sin første udvisning.

Han kunne fra omklædningsrummet dog konstatere, at holdkammeraterne klarede det helt ok uden ham.

En mand i undertal i en time formåede de italienske gæster at score to gange på straffespark efter i perioder rent spillemæssigt at have domineret Valencia, der med Daniel Wass på den centrale midtbane startede forsigtigt og disciplineret.

Det tog derfor Juventus et stykke tid at finde melodien. Men enorme chancer til først Sami Khedira, som efter flot forarbejde fra Ronaldo og Federico Bernardeschi sparkede bolden langt over mål fra kanten af målfeltet, og dernæst en dobbeltchance til Bernardeschi og Blaise Matuidi, varslede, at gæsterne var kommet efter tre point.

Udvisningen til Ronaldo lagde for en tid en dæmper på Juve-spillerne, men to minutter før pause fik de en hjælpende hånd af Valencia - eller rettere en hjælpende fod.

For anfører Daniel Parejo sparkede højt efter bolden i straffesparksfeltet og nedlagde dermed Joao Cancelo. Straffespark og scoring eksekveret sikkert af Miralem Pjanic.

Fem minutter efter pause var der igen bud efter bosnieren.

For ved et hjørnespark fik Jeison Murillo lidt klodset hevet Leonardo Bonucci ned, og så kunne dommer Brych igen fløjte for straffespark.

Igen Pjanic. Igen til venstre for Neto.

Det igangsatte et naturligt pres fra Valencia, der skiftede godt ud og sendte Daniel Wass ned på højre back.

Men selv om anstrengelserne afstedkom flere muligheder blandt andet et straffespark i allersidste minut, som Parejo brændte, bar de ikke frugt, og Juventus' ti mand kunne tage alle tre point med hjem til Torino.

I den anden kamp i Gruppe H var Manchester United på besøg hos Young Boys fra Bern, der dog ikke fik et ben til jorden.

José Mourinhos tropper vandt uden de store problemer med 3-0 efter to indledende scoringer af Paul Pogba og en sidste træffer fra Anthony Martial.

