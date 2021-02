Rystende billeder: Fans trodser råd

Det var i norditalienske Bergamo, at coronaens første bølge var allerværst. Tusinder af døde mennesker blev kørt væk, og efterfølgende er Champions League-1/8-finalen 2020 mellem Atalanta og Valencia i februar udpeget som en af de helt store årsager.

Det var simpelthen en smittebombe at samle 45.000 mennesker 19. februar sidste år, når coronavirussen var ved at blusse op.

Onsdag aften - et år senere - spillede Atalanta så igen Champions League-1/8-finale, og denne gang mod Real Madrid og helt uden tilskuere, og klubben havde også opfordret til heller ikke at mødes inden og efter kampen.

Men det kunne fansene ikke holde. TV-billeder viser, hvordan mange mennesker var tæt samlet på gaden for at byde spillerne velkommen til stadion med fyrværkeri og flag.

Ifølge nyhedsbureauet AFP var op mod 4000 tilskuere samlet på gaden for at sige velkommen til spillerne.

Sang og råb og 4.000 norditalienere samlet i gaden onsdag aften...

Bussen ankommer. Foto: Paolo Magni/Ritzau Scanpix

Selv chefen for sundhedsmyndighederne Massimo Giupponi havde ellers opfordret fansene til at holde sig væk.

- Kære Atalanta-fans, den historiske tid, vi er i færd med at opleve, betyder, at Atalanta kan ønske velkommen til ikoniske Real Madrid. Det er en anledning til stolthed, glæde og er et sportsligt højdepunkt, som vi vil huske for altid, skrev sundhedschefen i et åbent brev.

- Lad os opleve denne store og historiske kamp med den omtanke og forsigtighed, som situationen kræver, ved at undgå at stimle sammen, kramme, råbe og mødes, lød det.

Kampen sidste år mellem Atalanta og Valencia har længe været brugt som politikernes skrækeksempel på, hvorfor fodboldstadions ikke skal genåbne med tilskuere.

Siden da har fodboldklubber verden over ellers arbejdet i døgndrift på at finde sikre måder at invitere tilskuere tilbage på stadion.

Kampen mellem Atalanta og Valencia bød på 45.000 tilskuere samlet i coronaens opblussen, og det kostede mange livet.

Sådan så det ud sidste år på denne tid. Fotos: Susana Vera og Claudia Furlan/Ritzau Scanpix

