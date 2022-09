Rystet fan i Dortmund: - Min datter skreg

For en FCK-fan var det både en skræmmende og rystende oplevelse at være i Dortmund med sin datter tirsdag aften

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. De løb rundt mellem bilerne. Det var som en krigszone. Det var vanvttigt.

Sådan lyder ordene fra en rystet FCK-fan, der tirsdag aften var på vej hjem fra Dortmund efter FC Københavns 3-0-nederlag i Champions League.

Christian Pryds Ramussen fortæller om sin oplevelse fra før og efter opgøret på Signal Iduna Park, mens han befinder sig på den tyske motorvej med sin 11-årige datter og er på vej hjem til Danmark.

Han er glad for, at han nu er langt væk fra Dortmund. De seneste timer har nemlig været alt andet end behagelige for ham og datteren.

For allerede en times tid inden opgøret blev fløjtet i gang, begyndte urolighederne på FCKs fanafsnit.

- Det hele går amok, da nogle maskerede Brøndby-fans pludselig kommer stormende ind og kaster romerlys ind mod os. Det bliver så besvaret med romerlys, der bliver kastet tilbage, fortæller han til Ekstra Bladet.

En maskeret Brøndby-hooligan flygter fra politiet under tirsdagens kamp. Foto: Lars Poulsen

- Det var helt sindssygt, hvordan de Brøndby-fans kom fra den ene og den anden side. Jeg står med min datter oppe på det øvre afsnit, og mens det regner med romerlys, er der børn, der græder.

- Min datter satte sig på et tidspunkt ned på hug og klamrede sig til mit ben. Vi endte med at komme op bagved ved hjælp en af flink kontrollør.

Drama efter slutfløjt

Men selvom der til sidst kom mere ro på, og både Christian Pryds Rasmussen og datteren var trygge under kampen, fortsatte den voldsomme dramatik uden for stadion efter opgøret.

Det fortæller FCK-tilhængeren, der bestemt ikke følte sig tryg, da han sammen med sin datter i billen skulle tage turen ud af Dortmund og mod Danmark.

- Fra min bil kan jeg se, at der blev kastet romerlys mod fanbussen, og folk løber bare rundt om bilen, mens min datter begynder at skrige, siger Christian Pryds Rasmussen.

Tysk politi mandsopdækker FCK's medrejsende fans. Foto: Lars Poulsen

- Folk løb rundt til højre og venstre. Det er det vildeste, jeg nogensinde har oplevet. Det var sindssygt.

Champions League-opgøret havde generelt en voldsomt dramatisk optakt.

Mandag aften blev FCK-fans overfaldet af Brøndby- og Dortmund-fans, inden det også stak af på stadion tirsdag, hvor det endte i regulært kaos med romerlys, der blev kastet mellem fansene på Signal Iduna Park.

Efterfølgende var cheftræner Jess Thorup ude og kalde hændelsen på stadion for 'en skændsel for dansk fodbold', ligesom han ikke mente, at de danske fans kunne være det bekendt.

De medrejsende FCK-fans skabte en forrygende stemning undervejs i kampen i Dortmund. Foto: Lars Poulsen

FC København har som klub også selv taget afstand fra episoden, men samtidig gjort det klart, at de undrer sig over de manglende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med urolighederne.

Det samme gør Christian Pryds Ramussen.

- Jeg kan slet ikke forstå, hvordan de der Brøndby-fans overhovedet kunne komme ind på afsnittet. Det var, som om politiet først vågnede op, da skaden var sket.

Allerede om en uge er der igen Champions League på menuen, når spanske Sevilla kommer op besøg i Parken.

