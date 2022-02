Rystet over tackling: - Det er fandeme en svinestreg

Juventus' Adrien Rabiot slap mirakuløst for et rødt kort i Champions League-kampen mod Villarreal

Med 1-1 tirsdag aften er Champions League-ottendedelsfinalen mellem Villarreal og Juventus fuldstændig åben før returopgøret i Torino.

En af Juventus' profiler, franske Adrien Rabiot, skal dog prise sig lykkelig over, at han igen kan spille mod spanierne om tre uger.

Den tidligere Paris Saint-Germain-spiller leverede således aftenens grimmeste tackling, da han førte knopperne langt op ad benet på Villarreals Samuel Chukwueze.

I første omgang så den måske ikke så voldsom ud på tv-billederne, men da TV3 Sports ekspert Per Frimann så gengivelsen, var han ikke i tvivl.

- Det er et rødt kort. Det må jeg sige. Det er fandeme en svinestreg. Undskyld udtrykket, men det er det. Også fordi der slet ikke er nogen mening med det. Okay, vil du ind og dække bolden af, så holder du foden nede og går på bolden, lød det fra Per Frimann.

Du kan se episoden og Per Frimanns reaktion øverst i artiklen

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: JAVIER SORIANO/Ritzau Scanpix

Foto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix

Noget kunne dog tyde på, at Villarreals målmand Geronimo Rulli havde situationen fra en bedre vinkel, for keeperen spurtede frem over banens midte fra sin plads i målet og overfusede dommeren.

Det kostede samme straf som Adrien Rabiot: Gult kort.

Juventus fik en fantastisk start på den svære udekamp, da nyindkøbet Dušan Vlahović bragte italienerne foran efter godt og vel 30 sekunder. Det lykkedes dog Daniel Parejo at udligne efter 66 minutter.

Der er returkamp i Torino 16. marts.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du kan se højdepunkterne fra kampen nedenfor