Så er de på tavlen

Sidste sæsons tabende finalist i Champions League, Paris Saint-Germain, kom onsdag aften på pointtavlen i denne sæsons turnering.

Det skete via en sejr på 2-0 ude over Istanbul Basaksehir. Italieneren Moise Kean, der er lejet i Everton resten af sæsonen, scorede begge mål for den franske klub.

I det 64. minut glemte tyrkerne at dække op på et hjørnespark, og ubesværet kunne Moise Kean omsætte Kylian Mbappés oplæg.

Det var en stor bet for hjemmeholdet, som havde givet PSG's stjerneparade af spillere et solidt modspil og haft flere gode forsøg mod Keylor Navas' mål.

Moise Kean var på pletten to gange i Paris Saint-Germains udesejr over Istanbul Basaksehir. I august slog FC København den tyrkiske klub ud af Europa League-ottendedelsfinalerne. Foto: Tolga Bozoglu/Reuters

Basaksehir var tæt på at udligne, men kunne i stedet se Moise Kean fordoble føringen 12 minutter før tid efter endnu en omgang tvivlsomt tyrkisk forsvarspil.

Sejren er særdeles vigtig for PSG, der kom skidt fra land i gruppe H med et hjemmebanenederlag til Manchester United i sidste uge. United møder senere onsdag tyske RB Leipzig, der i sidste uge også slog Basaksehir.

Neymar gik i stykker igen. Foto: Ritzau Scanpix

Chelsea var i aktion samtidig i gruppe E, og det gik, som London-holdet havde håbet.

I hvert fald kunne holdet tage alle tre point med hjem fra udekampen mod russiske Krasnodar efter en sejr på 4-0.

Hjemmeholdet kæmpede dog ihærdigt, og frem til 2-0-målet et kvarter før tid kunne Krasnodar med rette også gøre sig forhåbning om at få point ud af anstrengelserne. Først til sidst var der klasseforskel på holdene.

Chelsea hentede en sikker sejr. Foto: Ritzau Scanpix

Der skulle et målmandsdrop til at sende Frank Lampards mandskab i gang ni minutter før pausen. Målmand Matvey Safonov lod på mærkværdigvis en ellers halvsløj afslutning fra Callum Hudson-Odoi gå ind under sig.

Forinden havde Chelsea-italieneren Jorginho brændt et straffespark. Da Chelsea fik et nyt straffespark i anden halvleg, var det i stedet tyske Timo Werner, som fik lov til at sparke, og han scorede med et hårdt spark.

Nyindkøbet Hakim Ziyech gjorde det til 3-0 og scorede dermed sit første mål siden skiftet fra Ajax, mens Christian Pulisic satte trumf på med kampens sidste mål.

Chelsea topper gruppen med fire point for to kampe. Krasnodar, Sevilla og Rennes har alle et point. De to sidstnævnte mødes dog senere onsdag.