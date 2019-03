Sables ned efter katastrofe: Den største fallit nogensinde

Schalke 04 får en markant medfart i de tyske medier, efter at Manchester City sendte Bundesliga-klubben ud af Champions League med et brag og et sammenlagt nederlag på 10-2

Manchester City blev kvartfinale-klar, og Schalke blev til grin.

Den tyske klub var allerede på forhånd stemplet til et klart exit hos både bookmakere og eksperter, men at det skulle ende med en samlet lussing på 10-2 i Champions League-dysten mod englænderne, havde de færreste nok regnet med.

Men det var facit, da dommer Clément Turpin havde fløjtet for sidste gang på Etihad Stadium. Da var lidelserne forbi for det kriseramte Bundesliga-mandskab. Kørt ud af Manchester. 7-0. Auf wiedersehen.

Oveni nedturen på grønsværen får Schalke 04 en særdeles hård medfart i de tyske medier. Her hagler det med kritik efter blamagen i England.

- 0-7-sammenbrud i Manchester: Efter det første mål brød alle Schalkes systemer sammen.

Sådan lyder overskriften i Ruhr Nachrichten, hvor det tyske mandskab bliver omtalt som overbelastet som følge af Citys dominans.

Englænderne demonterede ganske enkelt samtlige dele i gæsternes fundament. Sådan beskrives det gigantiske tyske nederlag, der fremstår som en fodbold-nekrolog.

Sergio Agüero og Manchester City viste ingen nåede og kørte Schalke over tirsdag aften i England. 7-0 lød slutfacit. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Hos Bild Zeitung har ordene også klar klang af katastrofe. 'Die Schalke-Schande' (Schalke-skandale, red.) er overskriften på forsiden af det det store, tyske medie.

Bilds oplæg til kampen lød, at holdet skulle kæmpe, give alt og sige farvel med hævet hoved. Men ingen af delene klarede Schalke, konstateres det.

- Den var den største fallit i tysk Champions League-historie. I forhold til Schalke-skandalen er der kun et ord tilbage: Beskæmmende.

Kritikken fortsætter desto dybere, analysen får fat.

- Problemet er, at at viljen til at vinde på intet tidspunkt er til at se, skriver Bild.

- Træner Domenico Tedesco valgte otte (!) defensive spillere i startopstillingen, selv om Schalke havde brug for at score to mål. Og på trods af det var det defensive bolværk et katastrofalt forsvar.

Hos Süddeutsche Zeitung er summen af suk den samme, omend den kriseramte Bundesliga-klub roses for indsatsen i den første halve time i Manchester. Mens stillingen fortsat var 0-0.

Overskriften lyder, at Schalke faldt fra hinanden mod Manchester City.

- Schalke 04 var chanceløse og blev blameret. Efter det største nederlag til et tysk hold i Champions Leagues historie er holdet nedbrudt og fallit.

Nedturen i Manchester blev kulminationen på en månedlang deroute for den traditionsrige klub.

Seneste Schalke-sejr fandt sted 6. februar, men siden har mandskabet tabt fem kampe og spillet en enkelt uafgjort. Målscoren lyder 5-24. Næste opgave er lørdagens Bundesliga-opgør mod Leipzig.

