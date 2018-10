Sag åbnet mod United - Mourinho raser mod politiet

Tirsdagens Champions League-møde på Old Trafford mellem Manchester United og Valencia kom i gang med fem minutters forsinkelse.

Årsagen var, at hjemmeholdet sad fast i trafik på vejen fra hotellet og hen til stadion, og det kan komme til at koste en straf fra Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

I hvert fald meddeler UEFA onsdag, at man har åbnet en sag mod den engelske klub, som angiveligt først var fuldtallige på stadion 40 minutter før kickoff.

Det er for sent i henhold til UEFA's regler for afviklingen af Champions League-kampe.

Jose Mourinho skød efter kampen skylden på politiet, der efter ifølge ham nægtede at give holdet eskorte til stadion.

- Vi forlod hotellet kl. 18 (19 dansk tid, red.) og håbede på, at 30 minutter ville være nok, hvilket det normalt ville være. Men denne gang ville politiet ikke eskortere os, så vi måtte køre selv.

- UEFA og dommeren var rare, at de lod os begynde kampen fem minutter senere, for vi havde i hvert fald brug for en halv time til at gøre os klar.

Ifølge The Independent havde politiet givet klubben besked om, at de ikke ville stille den service til rådighed. Politichef i Manchester-området Andy Sutcliffe forklarer til mediet, at de havde fået den information i god tid.

18. oktober afgøres det, hvilken straf Manchester United eventuelt skal have.

Det var ikke kun turen til stadion, der gik langsomt for Manchester United.

Også spillet på banen savnede tempo og kvalitet. Det betød, at Valencia kunne rejse hjem til Spanien med et enkelt point efter 0-0.

Pointet var Valencias første i gruppen, som toppes af Juventus, der har seks point efter de første to kampe.

Manchester United indtager andenpladsen med fire point efter 3-0-sejren i første runde mod pointløse Young Boys fra Schweiz.

Nu er taxachauffør afhørt i Bendtner-sagen: Her er den første reaktion

Hemmeligheden bag Klopps succes – sådan skal han hente mesterskabet

Unge stjerner tilbage i varmen: Her er Hareides nye landshold