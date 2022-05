Sagsøger politiker efter tweets

Karim Benzema har sagsøgt en fransk politiker, der i to tweets fra 2020 sammenlignede den franske verdensstjerne med terrorister fra Islamisk Stat

Om to og en halv uge skal han spille sin femte Champions League-finale i karrieren. Han er blandt favoritterne til at blive kåret som verdens bedste fodboldspiller, og så har han scoret 43 mål i 43 kampe denne sæson.

Der er ingen tvivl om, at Karim Benzema nyder stor sportslig succes i disse måneder, men ikke alt er fryd og gammen for franskmanden.

Den firedobbelte Champions League-vinder har nemlig sagsøgt politikeren Damien Rieu for injurier. Det skriver den franske avis Le Parisien.

Sammenlignet med terrorister

Damien Rieu er en del af det franske parti Reconquête, der holder til på den yderste politiske højrefløj.

I 2020 tweetede han med en måneds mellemrum to gange om Karim Benzema, der er erklæret og praktiserende muslim. Det er disse tweets, der nu har resulteret i en sagsøgning.

I det første tweet ses et billede af Karim Benzema i selskab med imamen Nourdine Mamoune, der ugen forinden var blevet efterforsket af politiet i forbindelse med mordet på den franske skolelærer Samuel Party.

Party blev halshugget på åben gade af en islamisk terrorist, men Nourdine Mamoune blev aldrig sigtet i relation til drabet.

Til billedet skrev Rieu:

'Interessant at opdage, at Benzema besøger imamen Nourdine Mamoune, der lige er blevet efterforsket... Jeg glæder mig til, at domstolene undersøger finansieringen af moskeer i Bron (regionen, hvor Benzema er vokset op, red.)'

En måned senere, i november 2020, var Damien Rieu igen ude med riven på Twitter:

'Jeg tror, Benzema prøver at sende os en besked'

Under teksten ses et billede af Benzema, der rækker pegefingeren i vejret; en gestus, der af muslimer bruges til at vise sin tro.

Ved siden af billedet af Benzema placerede Rieu tre andre billeder, der alle viser islamiske terrorister, ligeledes med pegefingeren rettet opad.

- Opfordrer til had

Om sagsøgningen udtaler Benzemas advokat Sylvain Cormier:

- Højrefløjsaktivisten Damien Lefèvre (Damien Rieus rigtige navn, red.) opfordrer til had. Hans tweet sammenligner Benzema med terrorister.

Damien Rieu, der er blevet indkaldt til høring i retten i Lyon den 23. maj, har indtil videre forholdt sig uhyre roligt i sagen:

- Karim vil have mig til at holde kæft... Sig til ham, at jeg har vundet alle mine tidligere sager, siger Rieu til Le Parisien.

Også Rieus advokat har udtalt sig:

- Jeg vil ikke tale om sagen i nærmere detaljer endnu, men set ud fra rettens indkaldelse, vil jeg vurdere, at det er meget svært at køre dette som en injuriesag.

Har anket dom

Det er ikke første gang, Benzema skal tage plads i et retslokale.

I november 2021 blev han dømt skyldig i medvirken til forsøg på afpresning af en holdkammerat; en dom, der udløste et års betinget fængsel.

Dommen er anket, og sagen skal igen for retten den 30. juni.

