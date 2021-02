Sakser Chelsea til sejr

Et pragtmål af Olivier Giroud lyste op i ellers chancefattig kamp og gør nu Chelsea til favorit til en plads i kvartfinalen i Champions League.

Den franske veteranangriber afgjorde 20 minutter før tid en tæt duel mod Atlético Madrid med et spektakulært saksespark. Det giver Chelsea en 1-0-føring med til returmødet 17. marts.

Her må Atlético Madrid formentlig droppe noget af den forsigtighed, der prægede holdet tirsdag aften, og som gav Andreas Christensen og kollegerne i Chelseas forsvar en rolig arbejdsdag.

I vanlig europæisk stil tog hjemmeholdet nemlig ingen chancer og var hovedårsagen til, at kampen næppe vil blive husket for andet end Girouds scoring.

Luis Suárez fik lov at passe sig selv i front, mens resten af det spanske hold forsøgte at gøre det svært for Chelsea at spille sig igennem.

Det gav et temmelig ensidigt kampbillede: Chelsea angreb uden den store fantasi, Atlético forsvarede sig kløgtigt, og antallet af målchancer blev holdt på et absolut minimum.

Det kom derfor som noget af en overraskelse, da Giroud pludselig kastede sig i vandret positur og sparkede en løs bold ind bag Jan Oblak i Atlético-målet.

Franskmanden var i tydelig offsideposition, men efter et par minutters videogennemsyn blev det fastslået, at afleveringen kom fra en spansk fod, og målet blev anerkendt.

Dermed gik Atlético-træner Diego Simeones plan i vasken. Inden scoringen havde spanierne ellers kampen nogenlunde under kontrol.

Chelsea kom ikke frem til mange afslutninger, og det var faktisk Atlético, der havde været farligst.

På et af holdets sporadiske angreb fik Thomas Lemar efter et kvarters spil lige akkurat ikke nok træf på Suárez' tværaflevering.

Meget mere havde Atléticos offensiv ikke at byde på, og nu venter der spanierne en meget svær opgave i returkampen.