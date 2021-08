Salzburg-dansker: Jeg har aldrig vundet i Brøndby

- Onsdag skal jeg prøve at vinde for første gang på Brøndby Stadion, siger den nyudnævnte landsholdsspiller Rasmus Nissen Kristensen

Brøndby Stadion har lige frem ikke været drømmebanen for Salzburgs danske profil, Rasmus Nissen Kristensen.

Tre gange har han spillet i Brøndby. Og tre gange har han tabt med FC Midtjylland.

- Min historik på Brøndby Stadion er bestemt ikke god. Jeg har aldrig vundet her, men det skal der laves om på onsdag, siger Rasmus Nissen Kristensen.

Han har inviteret sine forældre på Brøndby Stadion, lige som et par kammerater kommer for at se kampen. Men ikke for at støtte ham.

- Jeg har haft lidt svært ved at få billetter. Men mine venner, der kommer på stadion, er Brøndby fans, forklarer Salzburg-profilen.

Rasmus Nissen Kristensen er stolt over at være udtaget til det danske landshold. Udtagelsen skete tirsdag, hvor han er på visit i Danmark med sit klubhold Salzburg, der onsdag møder Brøndby i Champions League kvalifikationen. Foto: Maxim Shipenkov/Ritzau Scanpix.

På tirsdagens pressemøde sad den nyudnævnte danske landsholdsspiller ved siden af cheftræner Matthias Jaissle, der har en fortid som assistenttræner i Brøndby fra 2017-19.

- Det er en stor ære at være en del af det danske landshold oven på en periode med historiske resultater. Jeg glæder mig til at spille for Danmark, siger han.

Salzburg kommer til Brøndby med sæsonsejr nummer fem ud af fem mulige. I lørdags efter 3-1 sejren over Klagenfurt var samtaleemnet det flotte comeback til angriberen Mergim Berisha, der scorede efter 26 sekunder på banen. Han ventes dog at starte på bænken onsdag aften.

- Jeg har fortalt mine spillere, hvad der venter her på Brøndby Stadion. Vi bliver udsat for et enormt pres fra tribunerne. Men hvor voldsomt det tryk vil være, afhænger helt af kampens udvikling.

- Derfor er det vigtigt, vi griber de chancer, vi får undervejs. Og de skal nok komme, fordi jeg forventer, at Brøndby spiller mere offensivt end i det første opgør, siger Matthias Jaissle, der kommer til at stå meget højt med sin bagkæde mod Brøndby.

Salzburg må i øvrigt undvære deres normale spillerbus med Red Bull logoet. Østrigerne har ikke ønsket at provokere Brøndbys fans yderligere. Læs mere om den historie her