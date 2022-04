Schmeichel i centrum: - Hvad fabler du om?

I Champions League er der taget hul på kvartfinalerne, og Peter Schmeichel har en klar idé om, hvem der når finalen i turneringen.

Den danske landsholdslegende var således med som ekspert på CBS Sports’ dækning af tirsdagens Champions League-kampe, og her chokerede danskeren medeksperten Jamie Carragher med sin forudsigelse.

Peter Schmeichel forventer således, at Liverpool, Manchester City, Real Madrid og Bayern München når semifinalerne, men overraskende regner han ikke med, at hverken Liverpool eller Manchester City når finalen.

I stedet tror han på en finale mellem Real Madrid og Bayern München. Og det forstår Jamie Carragher ikke.

- Helt ærligt. Hvad fabler du om?, lød reaktionen straks fra Jamie Carragher ifølge Daily Mail.

Og så måtte Schmeichel forsvare sit bud.

- Der sker for meget mellem Man City og Liverpool (i Premier League, red.). Der er for meget pres. Real Madrid og Bayern er så langt foran i deres respektive ligaer, at de kan spare spillere og forberede sig på dette. Det kan Man City og Liverpool ikke.

- Vi ved, fordi vi har spillet turneringen, hvor hård denne periode er. Hvis en lille ting går galt, vælter alt. Bayern vinder Champions League i år, lød det fra Peter Schmeichel ifølge Daily Mail.

Først skal Real Madrid og Bayern München imidlertid spille sig videre til semifinalerne i turneringen ved at besejre henholdsvis Chelsea og Villarreal. De spiller begge den første af to kvartfinaler onsdag aften.