Schmeichel klædt som konge på direkte tv

Peter Schmeichel var med til at lave sjov med Jamie Carragher i Champions League-studiet

Liverpool-legende Jamie Carragher kan se tilbage på en karriere med masser af trofæer, men bare ikke titlen som engelsk mester.

Det blev der lavet kraftig sjov med i CBS Sports' Champions League-studie onsdag aften.

Carragher havde dagen inden drillet sin medekspert Micah Richards med, at Richards aldrig havde vundet Champions League.

Det skulle naturligvis hævnes.

Richards, der har vundet Premier League to gange, havde allieret sig med Peter Schmeichel samt Alex Scott, der begge har vundet Premier League fem gange.

Schmeichel havde klædt sig som konge med krone og kappe og kunne dermed bede de resterende tre om at fremvise deres medaljer.

Scott toppede den også lige med en MBE (Member of the British Empire), som er en britisk orden.

Hele studiet flækkede af grin, da Carragher måtte sidde tilbage med lang næse uden at fremvise en medalje.

Den tidligere Liverpool-stopper fik lov til at smage sin egen medicin og virkede til at være godt underholdt af joken. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Da Carragher stoppede karrieren i 2013, blev han spurgt ind til, hvad han ærgrede sig mest over i tiden som aktiv fodboldspiller.

- Jeg har aldrig vundet ligaen. Det er skuffende. Jeg ville ønske, jeg havde vundet ligaen.

- Det er meget simpelt. Vi var ikke gode nok. Der er ingen fancy grund eller undskyldning. Holdene var bedre end os. Et par gange var vi tæt på, men Arsenal og Manchester United var bedre end os, sagde han.

Han fortalte samtidig, at højdepunktet er miraklet i Istanbul i 2005, hvor Liverpool vandt Champions League-finalen efter at have været bagud 0-3 i pausen.

