Schmeichel vækker opsigt: De fortjener det ikke

Måske er det fortiden, der spillede ham et puds. Måske foretrækker Peter Schmeichel bare, at det skal være de to hold, der spiller det smukkeste og mest offensive fodbold, der ender i Champions League-finalen.

Faktum er, at han ikke var tilfreds, da Real Madrid spillede sig i den fornemmeste af alle klubfinaler onsdag aften.

- Real Madrid har ingen ret til at være i den finale. De var åbenlyst det dårligste hold i begge kampe, kom det i CBS' studie, hvor han var ekspert.

Da havde Real Madrid godt nok scoret seks mål i to kampe mod Manchester Citys stjernehær - og vundet på ærlig vis. Men City havde i hans (og nok mange andres) optik været det bedste hold på banen. Både i Manchester og Madrid.

I begge kampe var City overvejende spilstyrende og førte 3-1 i det første opgør og 1-0 i returopgøret, inden det hele gik amok.

I det første opgør reducerede Real to gange, så det endte 4-3 til englænderne, mens Reals comeback med to scoringer i overtiden og Benzemas straffespark i den forlængede spilletid for længst har skrevet sig ind i historiebøgerne.

- Jeg troede, Real Madrid ville kvalificere sig til finalen, efter hvad der skete i England, men deres returkamp var meget dårlig. Kun i kampen mod Chelsea spillede de godt. Jeg forstår ikke fodbold, sagde Schmeichel.

Fortjente triumfer?

Han var selv anfører, da Manchester United i 1999 vandt Champions League-finalen efter sejr over Bayern München på Camp Nou. Dengang scorede United to mål i overtiden og sikrede sejren efter en kamp, hvor de i perioder var spillet baglæns ud af stadion af et veloplagt Bayern-mandskab.

Syv år forinden var Peter Schmeichel uden sammenligning kampens spiller, da Danmark vandt europamesterskabet på Nya Ullevi i Göteborg efter en kamp, hvor danskerne i perioder var spillet baglæns ud af stadion af et veloplagt tysk landshold.

Man kunne med rette spørge, om Peter Schmeichel er af den overbevisning, at disse to højdepunkter i karrieren var ufortjente.

Eller alternativt: Om hans irritation over sammensætningen i finalen har noget at gøre med, at hans tidligere klub, Manchester City, røg ud, mens ærkerivalen fra United-dagene, Liverpool FC, er den anden part i finalen.

