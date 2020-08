Schmeichel: Var helt utrolig

Manuel Neuer diskede op med flere store redninger, da Bayern München søndag aften sikrede sig Champions League-trofæet.

Den 34-årige målmands præstationer var med til at holde Bayerns bur rent og bane vej for en 1-0-sejr over den franske storklub PSG.

Og Neuers bidrag bliver blandt andet bemærket af danske Peter Schmeichel.

- Med en hvilken som helst målmand, der ikke spillede sådan der, så havde Bayern ikke vundet turneringen, siger Schmeichel i sin funktion som ekspertkommentator på amerikanske CBS.

Manuel Neuer (til venstre) var i topform, da Bayern München søndag aften vandt Champions League-trofæet foran PSG. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Manuel Neuer stemplede godt ind i søndagens Champions League-finale med en redning af et forsøg fra Neymar efter knap 20 minutter. Efterfølgende var han flere gange ude i fuld figur for at holde bolden ude af målet.

- Neuer var helt utrolig, lyder det fra 56-årige Schmeichel.

Peter Schmeichel var som aktiv selv med til at vinde Champions League i 1999. Her besejrede han sammen med Manchester United netop Bayern München efter to sene scoringer fra det engelske mandskab.

Søndagens finale blev afgjort efter en time, hvor Kingsley Coman satte hovedet på et indlæg fra Joshua Kimmich og scorede kampens eneste mål.

Dermed sikrede Bayern sig klubbens sjette triumf i den største klubturnering i Europa. PSG har stadig første titel til gode.

