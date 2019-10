Sen scoring afgørende i Champions League

Atlético Madrid kunne tirsdag aften bringe sig i en yderst favorabel position i forhold til avancement i Champions League, og det lykkedes med en hårdt tilkæmpet hjemmesejr over Bayer Leverkusen.

Først sent i opgøret blev det tyske forsvar dirket op, så spanierne vandt med 1-0.

Dermed ligger Atlético i spidsen for gruppe D med syv point for tre kampe, mens Juventus og Lokomotiv Moskva følger efter med henholdsvis fire og tre point for to kampe. De to sidstnævnte mødes senere tirsdag i Torino.

De to bedste hold avancerer til ottendedelsfinalerne.

Leverkusen er efter tre kampe stadig uden point og får mere end svært ved at gå videre.

Længe så det ellers ud til, at den tyske klub kunne få et point ud af kampen i den spanske hovedstad.

Atlético havde svært ved at åbne det tyske forsvar, men med 13 minutter tilbage lykkedes det alligevel.

Venstrebacken Renan Lodi sendte et indlæg ind foran mål, hvor Álvaro Morata, der netop var blevet skiftet ind, pandede bolden forbi den tidligere Esbjerg- og Brøndby-keeper Lukas Hradecky til føring på 1-0.

Derfra kørte spanierne sikkert sejren hjem.

