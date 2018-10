Sent mål sikrer Napoli sejr over Liverpool

Det så længe ud til, at onsdagens kamp mellem Napoli og Liverpool i Champions League skulle ende uafgjort.

Men med en sen scoring fra Lorenzo Insigne tog de italienske værter de tre point med en 1-0-sejr i en underholdende kamp, der sagtens kunne have budt på flere mål.

Italienerne lagde ud med et højt pres og havde efter lidt over ti minutters spil muligheden for at bringe sig foran, da Lorenzo Insigne sendte et skud afsted, der dog sneg sig uden om stolpen.

Lidt efter måtte Liverpool allerede tage sin første udskiftning i brug, da Jordan Henderson kom på banen i stedet for et af sommerens store indkøb Naby Keita, der måtte køres fra banen på en båre efter et sammenstød.

Udskiftningen ændrede ikke på, at det var Napoli, der skabte chancerne.

Efter en halv time havde Arkadiusz Milik en god mulighed, men den polske angriber fik ikke ordentligt træf på bolden, og Alisson Becker i Liverpool-målet kunne nemt gribe bolden.

Som pausen nærmede sig, fik Liverpool sat noget tempo i sit spil.

Napoli havde dog godt styr på englændernes stærke angrebstrio med Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané, der ikke formåede at spille sig til hverken chancer eller mål, inden første halvleg blev fløjtet af.

Kort inde i anden halvleg var Arkadiusz Milik igen farlig, da han sendte et hårdt skud afsted, som Alisson Becker måtte parere ud i feltet. Heldigvis for Liverpool var det forsvarsspiller Joe Gomez, der kom først på bolden og sparkede den ud til hjørnespark.

Napoli fortsatte med at presse på foran englændernes mål og spillede sig til adskillige store chancer, men den sidste skarphed manglede hver gang.

Med ti minutter tilbage hamrede Dries Mertens et skud på overliggeren efter et kraftfuldt indlæg fra Lorenzo Insigne. Men igen kunne Liverpool efterfølgende cleare bolden og få lidt ro på.

Med et minut tilbage af den ordinære spilletid kom forløsningen så for hjemmeholdet.

Lorenzo Insigne satte efter et kontraangreb indersiden på en tværaflevering i feltet fra Jose Callejon og gjorde det til 1-0.

Det lykkedes ikke Liverpool at ændre på den stilling i kampens overtid, og Napoli kunne dermed tage sin første sejr i den nuværende Champions League-sæson.

Napoli indtager efter onsdagens kamp førstepladsen i gruppe C med fire point, mens Liverpool har tre på andenpladsen, der deles med Paris Saint-Germain.

