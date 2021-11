Sikkert videre

Liverpool har ikke mere at spille for i gruppespillet i Champions League.

Onsdag sikrede Jürgen Klopps mandskab sig både en plads i ottendedelsfinalerne og førstepladsen i sin gruppe, selv om der resterer to runder.

Det skete med en sejr på 2-0 over Atlético Madrid i en kamp, som Liverpool styrede fra start. Spanierne spillede næsten en time i undertal.

Sejren, der var Liverpools fjerde i lige så mange forsøg, betyder, at der nu er syv point ned til andenpladsen, som FC Porto er indehaver af. Atlético Madrid er nummer tre med fire point, mens AC Milan blot har et enkelt point i bunden.

Porto og Milan spillede 1-1 tidligere onsdag. Simon Kjær blev sparet og var ikke i aktion.

Jürgen Klopps tropper havde medvind fra start mod Atlético, og der var kun gået lidt over ti minutter, da det blev 1-0. Trent Alexander-Arnold sendte bolden ind i feltet. Her stod Diogo Jota klar til at heade den ind.

Ikke ret meget fungerede for Atlético, og lidt efter blev det 2-0. Igen var det Trent Alexander-Arnold, der var oplægger.

Denne gang blev bolden sparket fladt ind i feltet, så Sadio Mané med en tør inderside kunne gøre fordoble hjemmeholdets føring.

De spanske gæster kom derefter lidt bedre med, men det var ét skridt frem og to tilbage for Atlético. Kort før pausen blev forsvarsspilleren Felipe udvist med direkte rødt kort.

Anden halvleg fik en hæsblæsende start. Liverpool vadede i store chancer. Diogo Jota fik annulleret et mål for en marginal offside, og nærmest ud af ingenting fik Luis Suarez hamret bolden i mål for Atlético. Men den scoring blev også trukket tilbage for offside.

Efter det første kvarter faldt tempoet en smule, og Liverpools offensive ambitioner blev mindre. Samtidig kæmpede Atléticos ti mand med at komme til chancer.

I fuld kontrol kørte Liverpool sejren i hus.

Ligesom Liverpool blev Ajax også klar til knockoutfasen onsdag efter endnu en sejr over Borussia Dortmund i gruppe C. Hollænderne har nu seks point ned til både Dortmund og Sporting på anden- og tredjepladsen, men på grund af den bedre indbyrdes statistik mod tyskerne, kan Ajax ikke blive overhalet af begge hold.